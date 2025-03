video suggerito

Il Team Radio di Leclerc: "Ho il sedile pieno d'acqua", la risposta che riceve è stravagante Durante il Gran Premio in Australia il pilota della Ferrari comunica il disagio, s'è accorto che c'è una strana perdita. Dai box gli danno una spiegazione disarmante.

Il Gran Premio della Ferrari in Australia può essere riassunto (anche) nel Team Radio di Charles Leclerc con il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi. Il dialogo è grottesco e scandisce le difficoltà di comunicazione tra i piloti (anche Lewis Hamilton ha avuto problemi con i suoi interlocutori) e i referenti al muretto.

Anzi, la risposta che arriva dai box provoca un moto di stizza da parte dello stesso conducente. Disperato perché l'abitacolo della sua vettura era pieno d'acqua, riceve una spiegazione che sembra tratta dal copione di una breve scenetta comica e sbotta. A microfono aperto reagisce d'impulso lasciandosi scappare una frase che tradisce nervosismo: "Aggiungiamo anche questa alle perle di saggezza". È quello che spicca di più rispetto ad altre interlocuzioni che danno una sensazione di confusione e di linguaggi che hanno bisogno di sintonizzarsi.

Cosa era successo? Il botta e risposta aiuta a comprendere la mestizia di Leclerc. Nel week-end deludente per le Rosse, che hanno peccato in strategia e si sono scontrate con la dura realtà di una monoposto apparsa ancora in rodaggio e indietro rispetto alla McLaren di Lando Norris (vincitore) o alle stesse Mercedes (che sorpresa Kimi Antonelli, giunto quarto), il dialogo del monegasco diventa imbarazzante, strappa un sorriso amaro e accompagna sui titoli di coda la prima corsa della stagione.

Il Team Radio surreale di Leclerc: abitacolo pieno d'acqua

Il pilota francese si accorge che sta accadendo qualcosa di anomalo: la sua macchina sembra imbarcare troppa acqua e chiede ai box se vi sia una perdita nell'abitacolo. "Una perdita di cosa?", dice Bozzi. "Ho il sedile pieno d'acqua, è proprio pieno!", fa notare Leclerc allarmato e poco dopo resta spiazzato da quello che sente. S'aspettava una spiegazione, una soluzione, una rassicurazione e invece la risposta è surreale. "Deve essere l'acqua…". Di rimando, Leclerc accoglie quella "perla di saggezza" con ironia.

Questo scambio di battute è stato abbastanza clamoroso ma non è stato l'unico. In un altro frangente Bozzi dice: "Per prima cosa bisogna raffreddare la ruota anteriore sinistra". Leclerc appare spaesato: "Stai dando troppe informazioni, perdonami". A fine gara, invece, la riflessione che traccia scoramento e dispiacere per come sono andate le cose. "P8", fanno sapere dal muretto a Leclerc. "Ca..o! La pioggia è diventata più forte quando l'ho perso?". Bozzi: "Sì". Leclerc: "Mi dispiace".