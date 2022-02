Il team di Valentino Rossi svela le moto per la MotoGP 2022: “Si chiude il cerchio” Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del Team VR46 per il Mondiale della MotoGP 2022 che segnerà il debutto della sua squadra nella classe regina del Motomondiale proprio nel primo anno dopo il suo ritiro dalle gare.

A cura di Michele Mazzeo

Il Team Mooney VR46 si presenta ufficialmente in vista del debutto MotoGP. La squadra del nove volte campione del mondo Valentino Rossi, ritiratosi dal Motomondiale al termine della passata stagione, ha infatti tolto il velo alle Ducati con cui i piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi prenderanno parte al Mondiale della classe regina 2022.

Nella suggestiva cornice del teatro Rossini di Pesaro è stata infatti svelata la livrea che caratterizzerà le moto e le tute del Mooney VR46 Racing Team nel corso della stagione 2022: a dominare la scena è il colore grigio ma sui fianchi delle Desmosedici fa capolino anche l'immancabile colore giallo a cui il fondatore del team, Valentino Rossi, è indissolubilmente legato.

Un ‘Dottore' che è apparso molto soddisfatto di questo ennesimo grande passo fatto dalla squadra che ha fondato nel 2013 e che nell'anno seguente ha cominciato il suo percorso partendo dalla classe minore del Motomondiale e che oggi approda in in top-class:

"Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto. Abbiamo iniziato anche come team dalla Moto3 e quest'anno per la prima volta faremo la MotoGP e quindi è bello – ha infatti detto il 43enne di Tavullia sul palco del teatro Rossini in occasione della presentazione ufficiale del suo Mooney VR46 Racing Team –.

È un po' come chiudere un cerchio. Però adesso sarebbe bello cominciare un'altra bella storia in MotoGP. Cercheremo di fare il massimo. Anzi. Più che altro cercheranno di farlo i nostri piloti in pista e la squadra" ha quindi concluso Valentino Rossi lasciando intendere che, a causa del suo impegno come pilota automobilistico nel campionato europeo GT e dell'imminente paternità, non riuscirà a seguire costantemente da vicino la squadra al debutto in MotoGP.