Il supercomputer predice la classifica del Mondiale F1 2026: per la Ferrari sarebbe un disastro

Con il titolo vinto da Lando Norris si è chiusa la stagione 2025 e soprattutto è andato in soffitta un ciclo tecnico che nulla ha dato a Ferrari e Mercedes, che vanno alla riscossa, o quantomeno sperano di farlo. Nel 2026 in Formula 1 si farà la rivoluzione e sarà totale. Nessuno sa la verità, nessuno immagina realmente cosa succederà. Le polemiche già ci sono a causa di Mercedes e Red Bull che hanno scoperto una falla regolamentare e adesso paiono avere un vantaggio a livello di motore. Intanto in Olanda c'è chi fa una previsione per il prossimo campionato, e se si avvererà sarà pesantissimo per la Ferrari, che nella realtà lavora sotto traccia a una vettura totalmente diversa, e finalmente di livello.

Mercedes in lotta con Max Verstappen e la McLaren

In Olanda la Formula 1 è diventato sport nazionale da quando c'è Max Verstappen, un po' come il tennis per l'Italia dall'esplosione di Sinner, e si fa già di conto nella speranza di vedere SuperMax duellare ancora per il titolo. Il portale f1maximaal.nl ha pubblicato un articolo nel quale ha riportato la previsione di un supercomputer che elaborando decine di dati vedere le Mercedes favorite per il titolo duellare fino all'ultimo con Norris e Verstappen, che però, secondo queste previsioni, dovrebbe ancora vedere qualcun altro diventare campione del mondo.

George Russell con la Mercedes ha la possibilità di lottare per il Mondiale 2026.

Ferrari lontanissime secondo questa previsione

La previsione del supercomputer vede cinque piloti sopra i 300 punti, e nessuno sopra i 400. Quindi grande equilibrio con George Russell davanti a tutti e di un soffio su Max Verstappen e Lando Norris, con Kimi Antonelli quarto e Oscar Piastri invece solamente quinto.

In una terra di mezzo invece Hadjar, che è stato promosso e guiderà la Red Bull, e Fernando Alonso, che disporrà dell'Aston Martin progettata da Newey che avrà il motore Mercedes. Hamilton ottavo, Leclerc decimo, per entrambi sono previsti meno di 100 punti. Sarebbe un buco nell'acqua, considerato che in questa stagione Lewis, senza podi, ne ha fatti 156, Leclerc ne ha ottenuti quasi 90 in più.