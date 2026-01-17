Il suo avversario si perde, Luciano Benavides vince la Dakar per due secondi: esito assurdo
Luciano Benavides ha vinto in modo incredibile la Dakar 2026 nella categoria Moto. L'argentino ha trionfato per appena due secondi ed ha vinto perché il favoritissimo, l'americano Ricky Brabec, si è perso negli ultimi chilometri, a causa di un errore di navigazione. In poche parole ha letto male una nota, ha allungato il suo giro e quando ha provato a recuperare è stato beffato per due soli secondi.
Benavides beffa Brabec nella Dakar delle moto
La Dakar 2026, che per il settimo anno consecutivo si è tenuta in Arabia Saudita, è una delle corse più dure al mondo. Quest'anno i piloti, oltre 800 tra tutte le categorie, hanno percorso 13 tappe e oltre 8000 chilometri, quasi 5000 di speciali. Ogni tappa racconta storie epiche, questa che regala il finale della gara delle categorie moto è davvero clamorosa. Luciano Benavides, alla guida della KTM, ha trionfato per appena due secondi sul suo rivale l'americano Ricky Brabec, che si è perso per un errore di navigazione. La tappa è stata vinta dallo spagnolo Edgar Canet.
"Ricky ha sbagliato strada e io ho preso quella giusta"
Brabec, che guida la Honda, il titolo se l'era già aggiudicato nel 2020 e nel 2024 e puntava al tris. Alla vigilia dell'ultima tappa era primo e negli ultimi chilometri lo era ancora, quando ha commesso un errore che gli è costato la vittoria finale. Un errore clamoroso quello dell'americano, errore notato da Benavides che in preda all'esaltazione ha raccontato: "Negli ultimi tre chilometri Ricky ha sbagliato strada e io ho preso la strada giusta. Improvvisamente ho rivisto la sua luce e ho capito che dovevo tornare indietro per correggere la mia traiettoria perché era impossibile attraversare direttamente. È stato allora che ho visto l'opportunità e non volevo lasciarla sfuggire".
Smargiasso, poi ha aggiunto: "Prima della partenza, ho detto a tutti che questa Dakar portava il mio nome. Questa è la mia nona partecipazione e la mia prima vittoria. Matematicamente, era impossibile vincere oggi, ma ieri mi sono detto che avevo fatto tutto il necessario e che volevo concludere in bellezza".