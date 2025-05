video suggerito

Il sorpasso impossibile di Verstappen a Imola dove lui stesso diceva "lì non si può frenare più tardi" Nelle prime curve del GP di Imola Max Verstappen ha compiuto una delle sue manovre più spettacolari: ha superato Piastri all'esterno nella Variante Tamburello, proprio in quel punto che anni fa definì "quasi impossibile" per sorpassare un avversario.

A cura di Michele Mazzeo

Un sorpasso chirurgico e decisivo. Al primo giro della gara del Gran Premio di Imola 2025, Max Verstappen ha dimostrato per l'ennesima volta perché è il pilota da battere in Formula 1. Alla staccata della Variante Tamburello, l'olandese della Red Bull ha affondato il colpo su Oscar Piastri, superandolo all'esterno in una zona dove lui stesso, quattro anni fa, diceva che "è quasi impossibile frenare più tardi degli altri".

Una manovra che ha messo subito in discesa una gara che al via sembrava complicata e che l'ha poi visto trionfare davanti alle McLaren. Verstappen, scattato dalla prima fila, ha perso posizione nelle prime centinaia di metri e si è ritrovato terzo dietro Russell e Piastri. Ma proprio questa partenza non perfetta ha messo le basi per il sorpasso chiave del weekend.

"Ero parecchio distante, ma ho deciso di provarci – ha spiegato Verstappen – per fortuna c'era grip. Bisogna essere molto precisi per evitare di sbagliare la traiettoria. Quando mi sono avvicinato in staccata ho rilasciato i freni per entrare in curva più velocemente sfruttando lo spazio libero e per fortuna ho avuto l'aderenza di cui avevo bisogno. Non è stato certo un sorpasso o una manovra facile, ma per fortuna è andato tutto bene".

Oscar Piastri, tutto concentrato nel chiudere Russell, si è lasciato sorprendere all'esterno da Verstappen che, trovandosi nella parte più gommata della pista, ha osato là dove altri avrebbero solo atteso. Una frenata ritardata al limite, rilascio millimetrico del pedale e traiettoria pulita all'ingresso della chicane: il campione del mondo ha costruito un'azione da manuale.

"Verstappen ha sfruttato la posizione di George Russell per restare incollato a Piastri e preparare il sorpasso – ha analizzato l'ex pilota Matteo Bobbi su Sky Sport dopo la gara–. Il modo in cui ha gestito la frenata, modulando il rilascio del pedale, gli ha permesso di trovare spazio dove sembrava non essercene. Una manovra ad altissimo coefficiente di rischio".

Una mossa da numero uno, che ha ribaltato subito l'inerzia della corsa. Perché mentre Piastri ha anticipato la frenata preoccupandosi della battaglia con la Mercedes di Russell e con gomme ancora fredde, Verstappen ha preso il comando delle operazioni e non lo ha più mollato.

Ironia della sorte, proprio nel 2021, parlando della nuova configurazione della Variante Tamburello, Verstappen – all'epoca ancora senza titoli – disse: "È davvero stretta ed è anche veloce, dunque lì è quasi impossibile frenare più tardi degli altri".

Quattro anni e quattro mondiali più tardi, lo stesso pilota ha dimostrato che oggi, in quel punto, lui può eccome. Basta volerci provare. E avere quel livello di controllo che oggi appartiene solo a lui e a pochissimi altri.