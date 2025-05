Formula 1 oggi, orari TV del GP Imola su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Ferrari a caccia di una disperata rimonta

La gara del GP dell'Emilia Romagna di F1 in programma oggi sul circuito di Imola si può vedere in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati a Sky possono seguire la corsa anche in live streaming su SkyGo, così come, chi è in possesso del ‘pass sport', può farlo su NOW.

La gara del GP di Imola di Formula 1 si può però vedere in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8: il programma sul canale 8 del digitale terrestre si apre infatti con il collegamento pre-gara con il circuito italiano che è già in corso, segue la trasmissione della gara che inizia alle ore 15:00 e si concluderà con il post-gara che andrà avanti fino alle 17:59. Tutto ciò potrà essere visto gratis anche in live streaming sul sito di TV8.