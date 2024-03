Il primo pensiero di Sainz dopo l’operazione va alla Ferrari: c’è un messaggio per Bearman e Leclerc Poche ore dopo esser stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un’appendicite, il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha scritto un messaggio rivolto al suo sostituto Oliver Bearman e al compagno di squadra Charles Leclerc: il suo primo pensiero è andato subito alla scuderia di Maranello e alle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2024 di scena a Jeddah. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Operato d'urgenza a causa di un'appendicite, Carlos Sainz ha dovuto dare forfait prima dell'ultima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita, secondo round del Mondiale di Formula 1 2024, e lasciare la sua Ferrari al giovanissimo debuttante Oliver Bearman che lo ha sostituito nelle FP3 e nelle qualifiche (chiuse all'undicesimo posto a causa di un'eliminazione nella Q2 per soli 36 millesimi di secondo). Terminato l'intervento chirurgico al King Fahad Armed Forces Hospital di Jeddah lo spagnolo ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni rivolgendo anche un pensiero al suo compagno di squadra Charles Leclerc e al 18enne che lo ha sostituito senza preavviso nel bel mezzo del secondo weekend di gara della stagione.

Il driver madrileno, alcune ore dopo la fine delle qualifiche F1 andate in scena sul circuito cittadino di Jeddah, ha infatti scritto un post sui propri profili social per dare gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute, ringraziare i medici che si sono presi cura di lui e tutti coloro che gli sono stati vicini in queste giornate per lui molto complicate: "Oggi ho effettuato un'operazione senza intoppi e mi sento molto meglio! Grazie per tutti i vostri messaggi gentili e a tutti coloro che si sono presi cura di me in questi giorni qui in Arabia Saudita, specialmente al King Fahad Armed Forces Hospital. Grazie!" recita infatti la prima parte del post pubblicato su X (ex Twitter) da Carlos Sainz nella serata di venerdì 8 marzo.

Lo spagnolo però ha voluto anche mandare un messaggio ai due piloti della Ferrari impegnati qualche ora prima nelle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita mostrando che subito dopo l'intervento chirurgico il suo pensiero era già rivolto nuovamente alla scuderia di Maranello (che lascerà al termine della stagione per far spazio a Lewis Hamilton) e a ciò che è accaduto in pista a pochi chilometri di distanza dall'ospedale in cui si era da poco sottoposto ad un'operazione d'urgenza: "Ottima qualifica di Ollie Bearman al suo precipitoso debutto (per nulla facile) e di Lord Perceval (aka Charles Leclerc ). Buona fortuna per domani Ferrari!" ha difatti scritto in conclusione del suo messaggio Carlos Sainz facendo i complimenti al 18enne britannico catapultato improvvisamente in Formula 1 per le qualifiche e al compagno di squadra (che si è conquistato la seconda casella della griglia di partenza battuto solo dal poleman Max Verstappen) e augurando a tutto il team di Maranello un augurio in vista della gara di sabato che non lo vedrà ai nastri di partenza.

Formula 1 News Calendario Classifica segui