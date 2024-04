video suggerito

Leclerc cala la maschera su Sainz e la Ferrari: “Mentirei se dicessi che sono felice” Alla vigilia del GP del Giappone della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha rivelato le sue vere sensazioni provate per la vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz nell’ultimo GP in Australia: “Mentirei se dicessi che sono felice per lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP del Giappone della Formula 1 2024 a tenere banco nel paddock è la situazione in casa Ferrari, reduce dalla doppietta australiana con la stoica vittoria di Carlos Sainz (a 15 giorni dall'operazione per l'appendicite) e il secondo posto di Charles Leclerc. Nulla di strano se non fosse che ad inizio stagione lo spagnolo (unico pilota a vincere nell'ultimo anno e mezzo oltre agli alfieri Red Bull) è stato liquidato dalla scuderia di Maranello per fare spazio dal 2025 a Lewis Hamilton mentre il monegasco (che non ottiene un successo in F1 dal luglio 2022) è stato confermato con un rinnovo di contratto "per molti altri anni ancora".

Come accaduto lo scorso anno nel GP di Singapore, anche nell'ultimo GP d'Australia, nel momento in cui la Red Bull e Max Verstappen hanno una giornata storta, a farsi trovare pronto per approfittare della situazione è stato il madrileno, mentre il 26enne di Monte Carlo non ha potuto fare altro che accontentarsi del secondo posto. E ogni volta che ciò accade inevitabilmente viene chiamato in causa "il bene della squadra" per nascondere, almeno in pubblico, l'inevitabile "rosicamento" di chi non vince.

Questa volta però Charles Leclerc anche parlando pubblicamente ha tirato giù la maschera ammettendo con sincerità di non essere contento per la vittoria del compagno di squadra in Ferrari a Melbourne: "Mentirei se dicessi che sono felice. Le vittorie sono importanti, ma i punti alla fine di ogni stagione lo sono ancora di più. E comunque voglio che la Ferrari vinca il prima possibile. Carlos sta facendo un lavoro straordinario, adesso tocca a me reagire e vincere, magari già questa gara. Ci sto mettendo tutto per farlo diventare possibile – ha difatti ammesso Charles Leclerc alla vigilia del GP del Giappone –.

In Formula 1 si tende a dimenticare tutto in fretta, a concentrarsi sull'ultima gara. Ma se guardo alle mie ultime 8-9 gare, credo di aver guidato a un livello molto buono. Soltanto che in quelle occasioni non era possibile vincere – ha quindi proseguito –. Tocca a me farmi trovare pronto quando c'è la possibilità, e non lo sono stato né a Singapore nel 2023 né in Australia due settimane fa, ma continuo a spingere. E non c'entra niente il fatto che lui non sia più in Ferrari dall’anno prossimo, io comunque voglio sempre vincere" ha infine concluso Leclerc in quello che è apparso come un sincero sfogo di chi ha come primo avversario il suo compagno di squadra.

Altrettanto sincero è stato il monegasco nel momento in cui ha ammesso che, seppur abbia ricevuto un perentorio ordine di scuderia da parte del muretto Ferrari di non attaccare Sainz, comunque a Melbourne non sarebbe riuscito a batterlo: "Mi è stato chiesto di non lottare con Carlos, ma quella richiesta aveva senso. Non penso nemmeno che avrei avuto opportunità di farlo visto che eravamo su strategie differenti. E poi, considerando che partivo terzo, non credo che ce l'avrei fatta comunque" ha difatti aggiunto il sincerissimo Charles Leclerc parlando di ciò che è accaduto in Australia due settimane prima.

