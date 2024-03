Sainz stoico nella gara di Melbourne: “7 giorni a letto dopo l’intervento, non credevo di correre” Carlos Sainz racconta ulteriori dettagli riguardo alla complicatissima vigilia del GP d’Australia di Formula 1 2024 che ha poi vinto: “Venivo da un intervento chirurgico e sette giorni a letto che inevitabilmente mi avevano debilitato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Felicità, orgoglio e un pizzico di rivincita. Queste le sensazioni provate da Carlos Sainz dopo la stoica vittoria nel Gran Premio d'Australia della Formula 1 2024 arrivata a soli 16 giorni dall'operazione per l'appendicite che lo ha costretto a saltare il precedente round di Jeddah. Non mentono infatti le sue parole rilasciate nelle interviste post-gara nelle quali, dopo aver esaltato il grande lavoro fatto dalla scuderia di Maranello per migliorare la SF-24, lo spagnolo ha difatti ricordato gli alti e bassi vissuti negli ultimi due mesi.

"Prima la notizia del mancato rinnovo di contratto con la Ferrari e allora ti prepari a fare la miglior stagione che puoi fare. Ti alleni arrivi in Bahrain (per la prima gara del Mondiale, ndr) e sali sul podio, e pensi che la tua stagione sia partita bene. Poi arriva questa appendicite e non so nemmeno quando potrò tornare a correre in Formula 1 e se tornerò in forma oppure no, e invece rientro subito e vinco. La vita è davvero pazzesca" ha infatti detto il 28enne madrileno parlando ai microfoni di Sky dopo il successo di Melbourne (il suo terzo in F1).

Parlando poi, sempre davanti alla telecamera dell'emittente satellitare (intervistato questa volta da Marc Genè), Carlos Sainz ha rivelato alcuni dettagli riguardo gli ultimi 15 giorni sette dei quali passati a letto a causa del post-operazione. Dopo essere andato sul circuito di Jeddah per assistere alla gara del GP dell'Arabia Saudita, contro il parere dei medici che lo avevano operato, l'iberico infatti è stato costretto ad una settimana di assoluto riposo allo scopo di non complicare la sua situazione.

Una situazione che gli aveva difatti dubitare di riuscire a correre questa terza gara stagionale: "Quando ho preso l'aereo per Melbourne non sapevo nemmeno se avessi corso. Venivo da un intervento chirurgico e sette giorni a letto che inevitabilmente mi avevano debilitato. È stato grazie a mio padre, al suo maniacale professionismo, se ho recuperato così in fretta. Però non ero certo di correre, poi invece da quando sono arrivato in Australia sono migliorato sempre più ogni giorno" ha difatti confessato Carlos Sainz aggiungendo di fatto ulteriori dettagli ad un'inaspettata vittoria già di per sé epica.

