Il "nuovo Verstappen" può correre in F1 a 17 anni: la FIA accoglie la richiesta della Red Bull per Lindblad Arvid Lindblad, talento 17enne dell'Academy Red Bull, ottiene la deroga dalla FIA per correre in Formula 1 prima del 18° compleanno. Potrà sostituire Verstappen in caso di squalifica e rappresenta il futuro del team austriaco.

A cura di Michele Mazzeo

La FIA ha concesso ad Arvid Lindblad, giovane pilota anglo-svedese di appena 17 anni, la deroga necessaria per ottenere la Superlicenza F1 prima del suo 18° compleanno, previsto per l’8 agosto 2025. La richiesta, presentata dalla Red Bull, ha ricevuto il via libera dal Consiglio mondiale degli sport motoristici, che ha valutato la sua maturità e abilità eccezionali nelle competizioni per monoposto.

La decisione permette a Lindblad di partecipare alle prove libere del venerdì nei Gran Premi e, soprattutto, di poter sostituire Max Verstappen qualora l’olandese fosse squalificato per accumulo di punti penalità sulla Superlicenza, situazione vicina a verificarsi dopo i recenti provvedimenti disciplinari contro il campione del mondo.

Il giovane pilota, attualmente terzo nel campionato di Formula 2, ha confermato il suo valore vincendo la Feature Race di Barcellona. La deroga rappresenta un segnale forte della fiducia della Red Bull nel suo talento, definito da molti come il "nuovo Verstappen" per potenzialità e maturità.

"La FIA ha ricevuto la richiesta di concedere una Superlicenza ad Arvid Lindblad prima del suo 18° compleanno – si legge nella nota ufficiale – dopo aver esaminato le informazioni presentate a sostegno della richiesta, il Consiglio Mondiale ha constatato che il pilota ha recentemente e costantemente dimostrato un’eccezionale abilità e maturità nelle competizioni per monoposto di formula e ha quindi approvato la richiesta".

Questa deroga non è solo una garanzia per la stagione in corso, ma anche un chiaro segnale sul futuro del mercato piloti in Formula 1. Se Verstappen dovesse essere squalificato per un Gran Premio a causa del limite punti penalità, Lindblad potrebbe esordire immediatamente in F1 con la Red Bull.

Nel frattempo, Red Bull conta anche su altri giovani talenti come Liam Lawson e Isack Hadjar, quest’ultimo considerato il candidato principale a sostituire il campione olandese in caso di assenza. I rumors indicano inoltre una possibile promozione di Hadjar per la stagione 2026, mentre Yuki Tsunoda potrebbe lasciare il team per approdare in Aston Martin come terzo pilota, sempre sotto l’ala della casa giapponese Honda. E questo libererebbe il posto per il nuovo protetto di Helmut Marko, vale a dire proprio il talentuoso Arvid Lindblad.

Parallelamente, la FIA ha approvato anche la proposta di assegnare due punti Super Licenza al vincitore della Coppa del Mondo FIA di Formula 4, incentivando così la crescita di giovani talenti nel motorsport.