Il Mondiale dominato costa caro a Verstappen, che sborserà una cifra enorme per correre nel 2023 Tutti i piloti di Formula 1 ogni anno devono versare una tassa per la superlicenza. Una tassa che quest’anno sarà salatissima per Max Verstappen. Ma anche Leclerc spenderà una cifra molto elevata.

A cura di Alessio Morra

I piloti che corrono in Formula 1 hanno bisogno della superlicenza. Quando si giovani ottenerla non è semplice, ci sono una serie di parametri da rispettare. Chi è nel Circus la superlicenza ce l’ha di diritto. Ma chi deve iscriversi al campionato deve pagare una tassa per riotternerla. Un tempo le regole precedenti penalizzavano i piloti di seconda e terza fascia. La FIA ha rivisto tutto e ora chi versa la cifra più altaper correre è il pilota campione del mondo, che in questo caso è Max Verstappen. E l'olandese sarà costretto a sborsare una cifra altissima, perché nel 2022 ha vinto 15 Gp su 22 e ha ottenuto oltre 450 punti in campionato.

Ognuno dei venti piloti che disputa il Mondiale di Formula 1 deve versare 10.400 euro, questo è il prezzo base. A questa cifra vanno ad aggiungersi 2.100 euro per ogni punto conquistato nella stagione precedente. Ciò significa che Verstappen avendo ottenuto 454 punti dovrà sborsare un totale di 963.800 euro. Praticamente quasi un milione di euro, la cifra più alta mai spesa da un pilota per ottenere l’iscrizione.

Max Verstappen ha dominato la stagione 2022, vincendo 15 Gp su 22.

Una bella cifra dovrà versarla anche Leclerc. Il pilota monegasco è arrivato secondo nel Mondiale Piloti 2022. Leclerc ha ottenuto 308 punti e deve spendere 657.200 euro, mentre a Sergio Perez, terzo nell'ultimo campionato, toccherà versare 650.900 euro.

L’altro pilota della Ferrari Carlos Sainz invece dovrà spendere 527.000 euro. Cifra quasi identica per Lewis Hamilton, che ha ottenuto solo sei punti in meno dello spagnolo nell'ultimo Mondiale. Mentre Russell spenderà oltre 587.000 euro.

Sergio Perez e Carlos Sainz, rispettivamente secondo pilota della Red Bull e della Ferrari.

Coloro che sborseranno meno saranno i tre piloti che nella passata stagione non hanno disputato nemmeno un Gran Premio e cioè Nico Hulkenberg, che ritorna a pieno titolo dopo diverse stagioni, e gli esordienti Oscar Piastri, pilota australiano che guiderà per la McLaren, e l’americano Logan Sargeant, che farà in coppia con Albon e sarà al volante della Williams. Tutti loro pagheranno ‘solo' la tariffa base e cioè 10.400 euro.