Il veterano della Formula 1 Kimi Raikkonen è senza ombra di dubbio uno dei piloti più amati dagli appassionati del Circus per il suo particolare carattere da anti-divo in un mondo in cui invece in molti cercano spesso di essere messi costantemente sotto i riflettori. Il pilota finlandese invece, uscito dalla monoposto, preferisce mantenere un assoluto riserbo sulla sua vita e su ciò che fa quando non corre, anche quando si tratta di fare beneficienza o aiutare una persona in difficoltà. Per questo motivo il bel gesto compiuto da Iceman lo scorso settembre dopo il brutto incidente di Arminas Jasikonis durante una gara di MXGP a Mantova è rimasto segreto fino a quando il team manager della squadra ufficiale Husqvarna Antti Pyrhönen non ha deciso di renderlo pubblico.

Kimi Raikkonen, uno dei proprietari del team di Motocross con cui corre il pilota lituano, come rivelato dal team manager, appreso dell'incidente e delle condizioni del suo pilota (costretto a qualche giorno di coma indotto a causa di un vasto ematoma cerebrale e di problemi respiratori) al termine del GP di Russia di Formula 1 in cui era impegnato a bordo dell'Alfa Romeo, ha immediatamente messo il proprio aereo privato a disposizione del pilota e della sua famiglia: "Una delle prime cose che volevano fare era far sì che i suoi genitori lo vedessero il prima possibile e con Kimi – ha infatti rivelato Pyrhönen durante un'intervista rilasciata al sito specializzato in Motocross e Sportcross Gatedrop – abbiamo deciso di inviare il suo aereo privato in Lituania per andare a prendere immediatamente il padre di Arminas e portarlo in Italia dove era ricoverato il figlio".

Grazie al bel gesto di Kimi Raikkonen dunque i genitori di Arminas Jasikonis hanno potuto immediatamente raggiungere il figlio ricoverato all'ospedale ed essere presenti al momento dal suo risveglio dal coma avvenuto quattro giorni più tardi. E forse è anche per questo motivo che il pilota lituano, che già si sta allenando per essere in pista al via della MXGP 2021, si è svegliato dal coma prima di quanto si aspettassero i medici.