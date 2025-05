video suggerito

I genitori di Zarco vanno a vederlo correre per la prima volta in 17 anni e succede l'impensabile Straordinaria vittoria di Johann Zarco al GP di Francia in sella all'Honda in uno delle corse più folli fino ad oggi. Il francese si è preso un successo storico, di fronte al proprio pubblico ma soprattutto dei suoi genitori che lo hanno seguito in pista per la prima volta dopo tanti anni: ripagati nel modo più bello.

A cura di Alessio Pediglieri

Per Johann Zarco è stato un weekend da incorniciare: lui, francese che ha trionfato al GP di Francia a Le Mans contro ogni pronostico della vigilia dopo una gara a dir poco pazzesca in cui è accaduto di tutto soprattutto nella prima parte. Per il pilota della Honda una domenica da incorniciare, con una vittoria imponente su Marc Marquez distaccato secondo ma soprattutto per aver trovato un successo a suo modo storico, vincendo in un GP di casa di fronte al proprio pubblico e soprattutto davanti ai propri genitori che, dopo 17 anni di corse, avevano deciso di seguirlo dal vivo per la prima volta.

La gara perfetta di Zarco: gestione iniziale prima della fuga

Johann Zarco è stato un autentico stratega, perfetto nell'interpretare la corsa con un meteo che ha scatenato il panico generale tra pioggia battente e momenti di sole, condizioni che hanno messo a dura prova anche l'organizzazione della corsa che ha optato all'ultimo al rinvio del semaforo verde. Poi, in gara, dopo i primi giri di totale confusione, proprio Zarco è riuscito a gestire meglio di tutti la situazione, prendendosi il primo posto senza mollarlo più, anzi aumentando il gap da Marc Marquez anche nei giri finali sotto nuovi acquazzoni.

L'esplosione di gioia dei genitori di Zarco: per la prima volta in pista col figlio

All'arrivo, la festa per il giovane pilota francese della Honda che è stato accolto dal debordante entusiasmo dei propri genitori, che per la prima volta da quando Zarco corre in moto avevano deciso di seguire il figlio dal vivo durante una gara del campionato del mondo. Una volta tagliato il traguardo, i genitori di Zarco non hanno resistito alla gioia per quanto accaduto: con le lacrime agli occhi hanno prima assistito davanti al monitor all'impresa del figlio in pista, col papà che alla fine si è inginocchiato, in un tripudio di urla e lacrime. Poi ha continuato a festeggiare in pista, coinvolgendo i meccanici del team, immortalati in diretta e regalando uno dei momenti più belli del Gran Premio di Francia.

La soddisfazione di Zarco: "Ripagato di ogni sacrificio, non riesco ancora a crederci"

Era dal 1954 che un pilota di casa non riusciva a trionfare davanti al proprio pubblico e c'è riuscito Johann Zarco, a Le Mans dove si è preso il suo secondo GP nella classe regina dove sta cercando di farsi spazio e mostrare le proprie qualità che gli avevano permesso di vincere ben due Mondiali in Moto2: "È difficile da credere" ha poi detto, ritrovandosi sul gradino più alto del podio. "Non capisco ancora cosa sia successo… Gli ultimi giri mi sono sembrati piuttosto lunghi perché alla fine non volevo bruciare la gomma posteriore. Marc andava abbastanza veloce, ma credo che stesse anche lui badando all'usura della gomma. Questa vittoria ripaga tutti i sacrifici fatti ma non penso a questo, sono già soddisfatto tutti i giorni per quello che posso fare sulla moto. Questo pubblico è stato impressionante, bisogna viverlo per crederci".