Zarco vince un folle GP di Francia davanti a Marc Marquez: Bagnaia cade subito, gara da dimenticare Zarco vince il GP di Francia con una grandissima prestazione e un margine enorme su Marc Marquez, secondo. Aldeguer terzo al traguardo. Alex Marquez, caduto nel finale solo sesto e Bagnaia caduto al primo giro mestamente nelle ultime posizioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Johan Zarco si è preso il GP di Francia davanti al proprio pubblico con un margine clamoroso su Marc Marquez arrivato secondo dopo un pazzesco inizio di gara a Le Mans. Per il pilota della Honda una vittoria storica visto che un francese non vinceva su questo tracciato dal lontano 1954. Marc Marquez si prende un importantissimo secondo posto davanti a Aldeguer. Pecco Bagnaia, caduto subito, non è mai stato in corsa.

Partenza rinviata per pioggia, Bagnaia subito a terra alla 3a curva

Un avvio di GP a Le Mans a dir poco caotico a causa delle condizioni del meteo che hanno fatto scatenare il panico poco prima della partenza. Rinviata di dieci minuti per far cambiare moto e gomme ai piloti, ma proprio a ridosso del nuovo via, la pista si asciuga e diversi piloti ritornano sui loro passi con le slick, accettando il doppio long-lap da scontare in gara. Colpi de scena su colpi di scena che colpiscono anche Pecco Bagnaia, in modo totalmente negativo: risucchiato nel gruppo, viene toccato da Mir alla Curva 3 del primo giro e la sua gara praticamente finisce qui, ripartendo in ultima posizione.

La fuga di Zarco sui fratelli Marquez

In avanti per la prima metà del GP Francia, la situazione non cessa di cambiare di volt in volta: prima Quartararo (poi caduto), quindi Marc Marquez, poi Zarco si alternano in testa approfittando dei cambi gomme e dei long-lap avversari finché proprio il francese della Honda si prende la testa della corsa con un vantaggio enorme, anche sotto la pioggia che è tornata battente. Marc Marquez, con gomme con meno giri sulla propria moto ha atteso le battute finali per capire i margini di rientro, gestendo alla perfezione la gara davanti al proprio fratello, Alex. Alla fine però Zarco riesce a gestire al meglio la situazione, con un margine che via via diventa enorme.

La caduta di Alex Marquez nel finale

Mentre Zarco gestisce al meglio e Marc Marquez decide per la stessa strategia, Alex Marquez sbaglia tutto in terza posizione, cadendo da solo e rientrando solo in sesta posizione, fallendo il podio e prendendo punti pesanti in chiave classifica dove Marc allunga ancora. Per Bagnaia alla fine, chiude 17° in una gara totalmente da dimenticare.