Hamilton spaesato quando scopre chi ha vinto in Qatar: “Come Verstappen? Oh mer*a… santo cielo!”

Lewis Hamilton in Qatar ha vissuto un altro weekend terribile. Il pilota inglese solo dopo la gara, esattamente quando si è presentato per le interviste con la TV, ha scoperto che aveva vinto Verstappen e non Piastri.

Una stagione horror per Lewis Hamilton, che sta vivendo un calvario finale che vede solo grandi delusioni. Sconforto e sarcasmo in Qatar per l'inglese, che ha chiuso la gara al dodicesimo posto (fuori dalla zona punti!). Un weekend da dimenticare. Una volta uscito dall'abitacolo della sua Ferrari il pilota inglese si è presentato in zona mista per le interviste. E lì ha scoperto il risultato delGP del Qatar, vinto a sorpresa da Verstappen. Lewis era convinto che il vincitore era stato Piastri ed ha mostrato tutto il suo stupore, e forse anche il disappunto per l'ennesimo successo di uno dei suoi storici avversari.

"Ha vinto Max? Santo cielo!"

Malamente fuori subito nelle Qualifiche della Sprint, che è stata durissima. Peggio ancora le Qualifiche del GP del Qatar, che è stato deludente, nonostante una partenza accettabile. Frustrazione, delusione, il non poterne più è tutto piuttosto evidente in Hamilton che non vede l'ora di salutare la SF-25. In gara si è lamentato e concentrato su stesso, a differenza di Leclerc che per evitare di aumentare la propria rabbia si è messo a fare i calcoli sulla lotta nel Mondiale Piloti di F1.

Hamilton solo una volta giunto nel ring delle interviste ha scoperto che a vincere era stato Verstappen. La classifica gli è stata comunicata da un giornalista. Stupore puro dell'inglese: "Ha vinto Max? Ma come? Oh m***a, non lo sapevo, non ne avevo idea. Santo cielo! Pensavo avesse vinto Piastri. Così si va fino alla fine, fino all'ultimo".

"Verstappen fa un ottimo lavoro, la Red Bull è fenomenale"

Il primo dei quattro titoli Mondiali Verstappen lo ha vinto duellando fino all'ultimo giro con Hamilton, al quale è stato chiesto poi del pilota olandese. Elogi sì, ovvi, ma anche elogi per la Red Bull che gli dà una grande mano, quella che lui non ha ricevuto dalla Ferrari quest'anno: "Sappiamo tutti che Max fa un ottimo lavoro. Penso che abbia alle spalle una squadra fenomenale, non si può negare che abbia avuto la macchina migliore degli ultimi quattro anni, e forse un po' meno all'inizio di quest'anno. Ma in qualche modo sono riusciti a riprendersi. Ha ovviamente una macchina fantastica, ma fa un lavoro straordinario. Quindi, gli faccio i complimenti".