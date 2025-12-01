Leclerc, battuta amara e feroce sulla Ferrari: “Durante il GP facevo i calcoli per il Mondiale”

Nei sentimenti c'è qualcosa di peggio della delusione e della disaffezione, ed è l'indifferenza. È questo quello che provano adesso i tifosi della Ferrari, al crepuscolo di una stagione che peggio di così non poteva finire. Se del resto gli stessi piloti della Rossa ripetono di non avere alcuna aspettativa per il weekend – come accaduto prima del GP del Qatar e poi confermato in maniera impietosa dalla gara – è davvero difficile alimentare i sogni degli appassionati. A Losail per Charles Leclerc e Lewis Hamilton (rispettivamente 8° e 12° al traguardo) è stato il solito pianto, senza mai essere in lotta per alcunché: un anonimato che sarebbe inaccettabile per Enzo Ferrari, come ha detto chiaramente il figlio del ‘Drake' Piero. Tanto è stata priva di emozioni la prova delle vetture del Cavallino in Qatar, che Leclerc ha piazzato una battuta amara e feroce per sottendere il livello attuale di competitività della Ferrari: Charles ha spiegato che la parte migliore della sua gara è stato fare i calcoli per il Mondiale guardando i maxi schermi lungo il tracciato…

Cosa ha fatto Charles Leclerc per ingannare il tempo mentre correva il GP del Qatar: sarcasmo sulla Ferrari

Per sottolineare infatti che il suo GP è stato assolutamente noioso, Leclerc ha raccontato che ha avuto il tempo di distogliere più volte lo sguardo dalla pista per vedere cosa stesse succedendo altrove, tramite gli schermi posizionati intorno al circuito di Losail. La vittoria di Max Verstappen, con le due McLaren rimaste beffate da una strategia fallimentare, è stata seguita dunque in tempo reale dal monegasco da una postazione privilegiata, ma evidentemente ne avrebbe fatto volentieri a meno se fosse stato anche lui a battagliare per il titolo.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Qatar: la delusione dei piloti Ferrari è senza fine

"È stato un fine settimana molto noioso per me, ma sono riuscito a seguire un po' la situazione sugli schermi e ho cercato di fare i calcoli a mente per il titolo. Almeno questa è stata la parte più emozionante della mia gara, che a parte questo è stata molto noiosa. Spero che l'ultima gara ad Abu Dhabi sia emozionante. Quando le cose vanno così, con una battaglia a tre fino all'ultima gara, è fantastico. È bello vedere quelle battaglie, ma sarebbe meraviglioso se potessi farne parte anch'io…", ha concluso ancora più amaro Leclerc.

Il quadro disastroso disegnato da Leclerc: "Non avevo niente in macchina"

Quanto alla sua Ferrari, davvero non c'è nulla da salvare in questa SF-25: "Non avevo fiducia nella macchina. Non avevo ritmo. Non avevo niente in macchina. A dire il vero, sono abbastanza contento che il weekend sia finito. È stata una gara molto frustrante dal primo all'ultimo giro. Non c'è stato un solo giro in cui siamo stati competitivi durante il weekend, quindi è stato molto frustrante". Ormai questo stillicidio è quasi finito: meglio pensare al 2026, sperando che i nuovi regolamenti tecnici restituiscano una Ferrari competitiva per tornare finalmente a vincere.