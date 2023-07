Hamilton punito con due punti sulla patente: ecco la classifica dei piloti con più punti di penalità Non solo cinque secondi di penalizzazione che gli sono costate tre posizioni nella Sprint Race del GP del Belgio: l’azzardata manovra di sorpasso su Checo Perez è valsa a Lewis Hamilton anche la decurtazione di due punti sulla sua patente di Formula 1. Ecco la classifica dei piloti con più punti di penalità: a quota 12 si viene squalificati per una gara.

A cura di Paolo Fiorenza

La Sprint Race del GP del Belgio che si è corsa sabato a Spa ha visto trionfare ancora una volta il leader del Mondiale di Formula 1 Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha preceduto Piastri su McLaren e Gasly su Alpine. Alle loro spalle le due Ferrari di Sainz e Leclerc, che si sono avvantaggiate della penalizzazione di 5 secondi inflitta a Lewis Hamilton per il contatto con Checo Perez che ha costretto al ritiro il messicano a causa di un profondo squarcio sulla fiancata destra della sua vettura.

Il sette volte campione del mondo è dunque passato dalla quarta alla settima posizione, per una manovra di sorpasso che si prestava a più di una interpretazione per l'accertamento di eventuali responsabilità: avere uniformità di giudizio in queste situazioni è una chimera in Formula 1, come dimostrano episodi simili del passato non sanzionati.

"È stato un incidente di gara, naturalmente non era intenzionale, ma l'hanno visto in modo diverso – ha poi spiegato Hamilton – Ovviamente non ho cercato il contatto, però se vedo uno spazio mi butto dentro: sono un pilota. Ho visto lo spazio, ho cercato di superarlo e di essere corretto, ma ci siamo toccati. C'erano condizioni molto difficili là fuori, stavamo tutti facendo del nostro meglio. Non fa una grande differenza, quarto o settimo nella Sprint non prendi tanti punti".

Le brutte notizie per il pilota della Mercedes non sono finite con la penalizzazione affibbiatagli durante la gara: a Hamilton sono stati anche decurtati due punti sulla patente che necessaria per correre in Formula 1, la Superlicenza FIA. In precedenza il 38enne di Stevenage aveva una patente pulita. In base al regolamento, quando un pilota raggiunge 12 punti di penalità in un anno (i punti vengono cancellati dopo 12 mesi dalla loro attribuzione), viene automaticamente squalificato per il Gran Premio successivo.

Hamilton è ancora ben lontano da questo pericolo, ma altri piloti che corrono nell'attuale Mondiale sono messi peggio di lui. Ecco la classifica dei punti di penalità sulla Superlicenza FIA: