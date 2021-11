Hamilton perdona Bottas: “Vinciamo e perdiamo insieme, possono batterci ma non spezzarci” Con un post su Instagram Lewis Hamilton chiude la polemica con Bottas, che aveva clamorosamente agevolato Verstappen al via del Gran Premio del Messico: “Potete batterci, non spaccarci. Vinciamo e perdiamo insieme come squadra, continuiamo a lottare fratello”. Pace fatta e appuntamento al Gp del Brasile del 14 novembre.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton vede allontanarsi sempre più l'obiettivo Mondiale. In Messico aveva una chance per tornare vicino a Verstappen, ma la partenza horror di Bottas ha spalancato le porte a Max e ha rovinato subito e in modo definitivo la gara di Hamilton, che ora è lontano 19 punti dall'olandese. In un team radio infuocato Lewis era stato durissimo verso il fidato compagno di squadra, ma dopo averci dormito su ha capito che un errore può capitare a tutti e sui social lo ha ‘perdonato'.

Il clamoroso errore di Bottas al via del Gp Messico

Bottas fa la pole, Hamilton completa la prima fila. La Mercedes sa che nonostante tutto è inferiore alla Red Bull, ma una buona partenza potrebbe far cambiare le sorti della gara. Ma al termine della prima curva in Messico davanti a tutti c'è Verstappen, che sfrutta un incredibile errore di valutazione di Bottas, che invece di chiudere la porta a Max, si sposta sulla destra e placa Hamilton che si trova così clamorosamente imbottigliato. Poco dopo il sette volte campione del mondo parla con il suo team e via radio non lesina commenti negativi sul compagno di squadra: "È incredibile, mi ha chiuso".

Max Verstappen vicino al titolo Mondiale

E ci è andato pure leggero, considerato che c'è stato anche chi ha malignato e ha pensato che forse non sia stato così casuale l'errore. Verstappen vince ancora in Messico, mette le mani sul titolo, e aumenta il vantaggio su Hamilton che nel finale riesce a mantenere la seconda posizione. Dopo aver tagliato il traguardo il britannico era stato ancora duro con Bottas: "Non capisco perché Bottas non abbia bloccato Verstappen in partenza, lasciandogli invece la porta aperta".

Il day after del Gp del Messico però ha portato consiglio a Hamilton che su Instagram, il social media che preferisce, si è scusato con Bottas e ha detto chiaro e tondo che nonostante le sconfitte il loro legame non verrà mai spezzato, e ora magari si aspetta un favore concreto a Interlagos dove la Formula 1 fa tappa nel prossimo weekend: