Hamilton o Verstappen, chi vincerà il Mondiale di F1? Leclerc: “Sono due fenomeni, ma ho una sensazione” Lewis Hamilton e Max Verstappen si stanno giocando il titolo Mondiale, l’inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull duelleranno fino all’ultima gara. Charles Leclerc, che vorrebbe essere lì con loro a lottare, in un’intervista ha risposto alla domanda su chi vincerà il campionato 2021: “Difficile fare un pronostico, ma penso Max”.

A cura di Alessio Morra

Un Mondiale bellissimo. Lewis Hamilton e Max Verstappen vogliono il titolo, sarà un testa favoloso fino alla fine, come è stato fin qui tra due piloti che rappresentano due generazioni differenti, sono diversi in tante cose, ma sono uniti dal talento e dall'essere due grandi campioni. L'inglese ha solo due punti in più in classifica, di gare ne mancano sette. Hamilton è davanti, ma Verstappen per molti è favorito e già dalla Turchia cercherà di mettersi davanti. In tanti si stanno esprimendo, c'è chi vorrebbe un nuovo campione del mondo, chi spera che vinca Max perché così il record di titoli mondiali vinti resti condiviso tra Lewis e Michael Schumacher e chi invece vuole l'ottava meraviglia dell'inglese, che ha segnato un'epoca e ha centrato in Russia il 100° successo in F1. C'è chi vorrebbe lottare per il titolo con loro e che senza problemi ha fatto un pronostico.

Charles Leclerc, che ha smorzato gli entusiasmi sul ‘motorone' Ferrari, è stato interpellato sulla lotta tra Hamilton e Verstappen e con sincerità ha subito detto che: "Vorrei essere lì a giocarmela con loro, ma non è possibile". Poi non si è nascosto, ha fatto il suo pronostico e ha detto che secondo lui vincerà il pilota della Red Bull, che in Turchia si presenterà con una vettura con una livrea diversa e con una tuta tutta bianca: "Difficile dire chi vincerà, ma dico Verstappen, secondo me sta facendo più gare veloci rispetto a Lewis, che pure è sempre veloce ed è sempre lì anche quando non te lo aspetti. Ma a sensazione dico Verstappen".