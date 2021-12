Hamilton fa cassa mentre decide sul ritiro dalla F1: vendute auto e proprietà per 50 milioni di euro Proseguendo nel suo silenzio intrapreso dopo Abu Dhabi, mentre decide se ritirarsi o meno dalla Formula 1, Lewis Hamilton ha effettuato delle vendite che gli hanno fruttato quasi 50 milioni di euro: il sette volte campione del mondo di recente ha venduto il suo mega attico al centro di New York e l’esclusiva Pagani Zonda 760 LH creata appositamente per lui.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il silenzio di Lewis Hamilton dopo la grande delusione per l'ottavo titolo iridato sfumato all'ultimo giro dell'ultimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 ad Abu Dhabi. Una sconfitta, quella subita da Verstappen, che il pilota britannico non ha ancora digerito tanto da non parlare più pubblicamente, neanche sui social, da allora. E, addirittura, il modo in cui è arrivata (con la sfortunata safety car per l'incidente di Latifi quando aveva ormai la vittoria e il titolo in tasca e la contestata gestione della ripartenza da parte della Direzione di Gara) ha portato il 36enne di Stevenage a prendersi del tempo per decidere se continuare o ritirarsi anticipatamente dalla F1.

Mentre riflette sul suo futuro in Formula 1, Lewis Hamilton intanto si è dedicato ad alcune operazioni finanziarie che gli hanno permesso di incassare quasi 50 milioni di euro (più o meno la cifra che incasserebbe dalla Mercedes nel 2022 se decidesse di correre ancora per un'altra stagione). Di recente infatti il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha venduto il suo mega attico di 2.700 metri quadrati con piscina privata in uno dei quartieri più esclusivi di New York (situato al numero 443 di Greenwich Street, nel quartiere di Tribeca) per la cifra record di 49,5 milioni di dollari (circa 44 milioni di euro) che si è presa il titolo di accordo immobiliare più importante dell’anno nella Grande Mela. Un mega appartamento con 5 camere da letto, sei bagni (più altri 2 di servizio), un camino, delle immense vetrate, una cucina super accessoriata, una piscina sulla terrazza, e un ascensore privato per accedere direttamente al garage nel quale però Hamilton non ha mai abitato nemmeno per un giorno.

Ma l'attico di New York non è stata l'unica proprietà del pilota Mercedes ad essere stata venduta in queste ultime settimane. Ancor più di recente infatti il britannico ha fatto spazio nel suo garage cedendo una vettura esclusiva per oltre due milioni di euro. Lewis Hamilton ha infatti venduto anche la sua Pagani Zonda 760 LH, un'edizione personalizzata della famosa 760 RS facilmente riconoscibile per l'appariscente colore viola che, insieme al carbonio a vista, caratterizza l'esterno dell'auto. Ad acquistare l'esclusiva auto è stato un connazionale del pilota di Formula 1.