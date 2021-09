Hamilton fa autocritica e lancia Verstappen: “Ho sbagliato tutto, Max vince facile a Monza” Il pilota inglese dopo il quinto posto della Gara Sprint ha fatto mea culpa e soprattutto ha già abdicato riguardo la gara di domenica. Il Gran Premio d’Italia di Monza secondo Hamilton ha già un vincitore, che è Max Verstappen: “Vince facile, io al massimo posso arrivare al secondo posto”.

A cura di Alessio Morra

Sembrava un copione quasi scritto. Lewis Hamilton su Mercedes era il favoritissimo per il successo nella Sprint Race di Monza, ma il colpo di scena è stato enorme e l'inglese si è piazzato addirittura quinto. Ha vinto Bottas davanti a Verstappen (che ha guadagnato altri due punti) e alle McLaren di Ricciardo e Norris. Hamilton solo quinto, ma partirà dal quarto posto a causa della penalità di Bottas. Ora Max è favoritissimo a Monza, solo una grande partenza delle McLaren potrebbe impedirgli il primo trionfo nel Gp d'Italia. Di questo parere, a sorpresa, è anche Lewis Hamilton che sembra aver già abdicato e non pensa più di poter vincere a Monza.

Sperava di rosicchiare dei punti a Verstappen, che invece è passato dal +3 al +5 su Hamilton, che ha chiuso la Sprint Race al quinto posto ma che guadagna una posizione in griglia grazie al cambio di power-unit di Bottas. Senza problemi Lewis ha parlato dei suoi errori e ha elogiato la McLaren: "Al via ho avuto troppo pattinamento, non mi aspettavo di ritrovarmi dietro alle McLaren, è stata colpa mia. Ho perso punti oggi, dovrò cercare di dare il massimo domani per limitare i danni" .

Poi però Hamilton ha detto che domenica il Gp di Monza lo vincerà Verstappen e lui al massimo ambisce al secondo posto:

Leggi anche Verstappen trionfa nel GP Olanda di Formula 1 e scavalca Hamilton nel Mondiale

Noi la macchina migliore? No, penso sia ancora la Red Bull, così come lo è stata per tutto l'anno. Noi siamo più forti in questo weekend, ma in gara si è visto come Max sia riuscito a stare alle costole di Valtteri. Penso che Verstappen domani avrà una vittoria facile per come si è messo il fine settimana, io dovrò cercare di arrivare in qualche modo al 2° posto.