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Hamilton dopo il GP Cina: “Per la prima volta ho spiegato a mia mamma cosa faccio. Era sbalordita”

Lewis Hamilton racconta il dialogo con la madre dopo il GP di Cina della Formula 1 2026: il pilota Ferrari, al primo podio in rosso, rivela cosa le ha spiegato alla vigilia della gara.
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A cura di Michele Mazzeo
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C'è il podio, certo. Il primo da quando veste il rosso della Ferrari, arrivato a Shanghai alle spalle delle due Mercedes di Kimi Antonelli (alla prima storica vittoria in F1) e George Russell. Ma nel dopogara del GP di Cina della Formula 1 2026 Lewis Hamilton sceglie di raccontare soprattutto altro: un momento privato, lontano dai numeri e dai duelli in pista, che per lui ha avuto un peso speciale almeno quanto il terzo posto. Il sette volte campione del mondo, raggiante come raramente lo si era visto nell'ultimo periodo, ha spiegato che la sera prima della corsa aveva parlato a lungo con sua madre, Carmen Larbalestier, presente con lui in Cina..

Il britannico, raggiante come non lo si vedeva da tempo, racconta infatti di aver condiviso con la madre qualcosa che fin lì era sempre rimasto dentro il box, lontano dagli occhi di tutti. "Onestamente, ieri sera è stata la prima volta in 20 anni di gare che mi sono seduto e ho raccontato a mia madre tutto quello che faccio, ed è rimasta a bocca aperta", ha spiegato il pilota inglese.

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È questo il passaggio che illumina davvero il senso del suo weekend. Non solo il primo podio da ferrarista, ma anche la voglia di mostrare a chi gli è più vicino quanto lavoro ci sia dietro una gara di Formula 1. Il 41enne di Stevenage lo dice con una frase semplice ma molto efficace: "Vorrei che il mondo potesse vedere il lavoro che c'è dietro le quinte, la quantità di studio. Onestamente, è come studiare per un esame ogni giorno".

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Dentro questa immagine c'è tutto: la preparazione, la pressione, il livello di concentrazione richiesto prima di ogni domenica. Ed è significativo che Hamilton abbia scelto di raccontarlo proprio alla vigilia di una gara che poi gli ha consegnato un risultato atteso a lungo. In pista, infatti, il britannico ha costruito un terzo posto pesante, resistendo anche al ritorno di Charles Leclerc dopo un lungo duello interno in casa Ferrari.

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Il podio di Shanghai non cancella il gap dalla Mercedes, ma rappresenta comunque un passaggio importante. Anche per questo Hamilton, nel dopogara, ha insistito sul valore del momento vissuto con sua madre, che era con lui in Cina: non una semplice presenza in tribuna, ma una figura con cui ha voluto condividere finalmente il lato meno visibile del suo mestiere.

È qui che il suo racconto diventa più interessante del risultato stesso. Perché il primo podio con la Ferrari conta, eccome. Ma il dettaglio che resta è un altro: dopo vent'anni di carriera, Lewis Hamilton ha sentito il bisogno di fermarsi, sedersi accanto a sua madre e spiegarle davvero che cosa significa preparare una gara di F1. E la sua reazione, ha ammesso lui stesso, è stata di pura meraviglia.

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