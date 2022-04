Hamilton di nuovo contro la FIA, non rispetterà la nuova regola: “Non posso farlo” Lo scontro tra Lewis Hamilton e la FIA si inasprisce nuovamente dopo il GP d’Australia di Formula 1 2022: il britannico non intende rispettare il divieto oggetto dell’avvertimento fatto dalla nuova Direzione di Gara F1 riguardo ai gioielli che i piloti possono indossare quando scendono in pista.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante il cambio di governance e la sostituzione degli uomini a capo della Direzione di Gara, l'astio tra Lewis Hamilton e la FIA non sembra essersi assopito neanche dopo l'inizio di questo Mondiale di Formula 1 2022. E la nota presentata prima del GP d'Australia con cui il nuovo direttore di gara Niels Wittich ha annunciato che la regola che impone il divieto di indossare gioielli in pista per i piloti ha di fatto confermato che i rapporti tra la Federazione Internazionale e il sette volte campione del mondo sono ad oggi tutt'altro che distesi.

Prima della gara di Melbourne infatti il nuovo direttore di gara che da quest'anno ha preso il posto del contestato Michael Masi aveva precisato che d'ora in poi si presterà maggiore attenzione a quella regola che, pur essendo in vigore in F1 dal 2005, non è stata mai rispettata e sarà quindi oggetto di investigazioni (e dunque possibili sanzioni e/o penalità) da parte dei Commissari F1 nel corso dei prossimi weekend di gara di questa nuova stagione.

Un nota quella di Wittich che sembra essere indirizzata soprattutto a Lewis Hamilton che abitualmente scende in pista con vari piercing e orecchini che da adesso potranno quindi costargli caro. Un avvertimento che, se ha avuto il merito di riportare il sereno tra lo stesso Hamilton e il rivale Verstappen, ha anche improvvisamente riportato in auge l'acredine tra il pilota della Mercedes e la FIA creatasi in seguito al controverso finale del GP di Abu Dhabi della passata stagione.

Dopo aver terminato in quarta posizione il GP d'Australia (in cui il britannico ha lasciato trasparire un po' di tensione con un team radio al veleno nei confronti del muretto della squadra tedesca) il 37enne di Stevenage è difatti tornato a parlare della regola ormai dimenticata sui cui la nuova Direzione di Gara della Formula 1 ha puntato nuovamente i riflettori annunciando che, come ha sempre fatto finora, continuerà ad indossare alcuni gioielli quando scenderà in pista durante un weekeend di gara. Di fatto dunque il sette volte iridato ha già preannunciato che non rispetterà la regola:

"Non ho intenzione di rimuovere i piercing, ritengo che siano cose personali che ti consentano di esprimere te stesso – ha infatti detto Hamilton alla stampa al termine della corsa di Melbourne –. Ci sono alcune cose che non posso davvero togliere. Quelli che ho sull’orecchio destro sono praticamente saldati, quindi per toglierli dovrei tagliarlo o fare qualcosa del genere e dunque, di conseguenza – ha infine concluso l'esperto driver della Mercedes -, rimarranno al loro posto".

Alla luce di ciò appare evidente l'intenzione di Hamilton di non rispettare questa regola anche quando la Direzione di Gara comincerà a pretendere che sia rispettata. A quel punto sarà la FIA a decidere se e come punire il sette volte campione del mondo e, soprattutto, se inasprire ancora di più lo scontro o fare un ulteriore passo distensivo nei confronti del 37enne di Stevenage. E già a Imola, nel corso del prossimo weekend di gara del Mondiale di Formula 1 2022, potremo avere una prima risposta a riguardo.