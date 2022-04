Il nuovo direttore di gara F1 fa fare pace a Hamilton e Verstappen: “Vuoi rivedere il mio piercing?” Il divieto di indossare gioielli in pista ricordato dal nuovo direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich in vista del GP d’Australia ha dato origine ad un simpatico siparietto a Melbourne tra i due grandi rivali Lewis Hamilton e Max Verstappen che sembrano aver finalmente sotterrato l’ascia di guerra.

A cura di Michele Mazzeo

L'acredine tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che ha infiammato l'ultima parte della scorsa stagione sembra essere ormai terminata con i due che nel corso della conferenza stampa del GP d'Australia di Formula 1 2022 hanno dato vita ad un simpatico siparietto tra vecchi amici. E la cosa più paradossale, avendo in mente ciò che è successo ad Abu Dhabi lo scorso dicembre e nei mesi successivi, è che a far scoppiare la pace tra i due agguerriti rivali è stato proprio il nuovo direttore di gara della FIA Niels Wittich, cioè colui che, insieme ad Eduardo Freitas, ha preso il posto di quel Michael Masi che con le sue controverse decisioni aveva sensibilmente contribuito ad alimentare la rivalità tra i due.

Il siparietto che ha segnato la riconciliazione tra il sette volte iridato della Mercedes e il campione del mondo in carica della Red Bull trae infatti origine dal promemoria fatto ai piloti dalla Direzione di Gara alla vigilia del weekend di Melbourne nel quale veniva evidenziata una regola che pur essendo in vigore in Formula 1 fin dal 2005 non è mai stata oggetto di controlli e per questo quasi mai rispettata dai driver: il divieto di indossare gioielli (anelli, bracciali, orecchini, collane o piercing) nel momento in cui si entra nella monoposto per scendere in pista.

Una regola che i nuovi direttori di gara della Federazione Internazionale sembrano adesso voler far rispettare e che quindi potrebbe andare a colpire proprio Lewis Hamilton che spesso è stato visto in macchina con il piercing al naso e/o alle orecchie. L'esperto britannico però non sembra per nulla preoccupato da ciò e nella conferenza stampa ha anche scherzato a riguardo: "Se è per questo ho anche diversi piercing che non riesco proprio a togliere e che non molte persone conoscono" ha infatti ironizzato il 37enne di Stevenage a riguardo.

Da qui il pilota Mercedes ha voluto coinvolgere nel simpatico siparietto anche quel Max Verstappen con cui ha battagliato aspramente dentro e fuori la pista per tutta la scorsa stagione: "So che hai un piercing al capezzolo, amico!" ha detto infatti Hamilton spostando l'attenzione sull'olandese che, cogliendo l'assist del più esperto collega, ha subito ribattuto "Vuoi rivederlo amico?" creando grande ilarità all'interno della sala stampa del tracciato di Melbourne. Animi dunque molto più distesi tra i due che sembrano adesso aver messo una pietra sopra a ciò che è accaduto in passato. Adesso resta solo da capire se questa pace tra i due durerà anche qualora dovessero tornare a battagliare tra loro in pista.