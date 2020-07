Pole position, vittoria (mai in discussione) e anche la ciliegina sulla torta del giro veloce in Ungheria (1'16″627). Lewis Hamilton torna leader del Mondiale di Formula Uno e aggiunge un altro piccolo tassello per diventare un pilota leggendario. Lo indica un dato della Opta che fa riferimento al raffronto con l'ex campione della Ferrari, Michael Schumacher: l'inglese ha ottenuto l'ottavo successo nel Gran Premio magiaro, eguagliando il record di trionfi in un singolo Gp del tedesco, salito per otto volte sul podio più alto in Francia (lo stabilì a Magny Cours nel 2006).

Devastante come lo era Schumi nell'anno di grazia 2002, quando addirittura vinse proprio sul circuito transalpino il titolo mondiale in anticipo e con l'avallo della matematica. I numeri del campione del mondo d'Oltremanica sono lo specchio dello strapotere in pista: sabato aveva infilato la 90sima pole della carriera, in Ungheria ha conquistato la vittoria numero 86 (-5 da Schumacher), il podio numero 153 (-2 dall'ex ferrarista) e ha trascinato la Mercedes verso la 105sima vittoria.