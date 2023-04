Hamilton costretto ad un travestimento estremo per nascondersi tra i tifosi: aveva un buon motivo Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton lo scorso weekend ha assistito in incognito alla gara del fratello Nicolas sulle tribune del circuito di Donington e per non farsi riconoscere è stato costretto ad un travestimento estremo: “Mi sono sentito davvero speciale”

A cura di Michele Mazzeo

Quando sei una star fare le cose che fanno le persone comuni non è affatto semplice. È l'altro lato della medaglia per chi ha fama e successo, con cui bisogna fare i conti quando si va alla ricerca di un po' di normalità. E così anche andare a vedere una gara automobilistica da semplice spettatore si trasforma in un'impresa, a maggior ragione se di quello sport tu sei una leggenda vivente. Lo sa bene il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton che, approfittando della lunga pausa del Mondiale F1 2023 che ripartirà da Baku nel prossimo weekend, voleva vivere una giornata da semplice appassionato di motorsport e assistere alla gara del British Touring Car Championship andata in scena nello scorso fine settimana sul circuito di Donington senza dover fare i conti con giornalisti, paparazzi e richieste di foto o autografi da parte dei tifosi.

Il 38enne di Stevenage aveva un motivo speciale per fare ciò: in quella gara infatti correva suo fratello minore Nicolas, primo pilota disabile (affetto da paralisi cerebrale) a prendere parte a quel campionato, e Lewis Hamilton voleva che tutti i riflettori fossero puntati esclusivamente sul fratello e sugli altri piloti in pista. E così, per non perdere l'occasione di sostenere da vicino Nicolas, ha escogitato un travestimento estremo per non farsi riconoscere e stare tranquillamente sugli spalti a fare il tifo per il suo pilota preferito.

Il driver della Mercedes, approfittando della pioggia, si è infatti presentato sulle tribune del circuito di Donington Park vestito tutto di nero, con un giubbotto impermeabile, un cappuccio sulla testa e un balaclava che di fatto lasciava scoperti solo gli occhi. Un travestimento che gli ha permesso di assistere tranquillamente alla gara sugli spalti e addirittura di avvicinarsi alle reti di protezione per vedere ancora più da vicino quello che accadeva in pista come un appassionato qualunque. Un travestimento che gli ha consentito di essere presente nel giorno in cui il fratello Nicolas, con il sesto posto finale, ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera.

Solo una volta tornato a casa Lewis Hamilton ha poi rivelato a tutti di essere stato presente alla gara del British Touring Car Championship di Donington. Il pilota più titolato della storia della Formula 1 (al pari di Michael Schumacher) ha infatti postato sul proprio profilo Instagram delle foto che lo ritraevano in incognito sulle tribune del circuito britannico svelando che era lui quell'uomo completamente coperto che si aggirava come un tifoso qualunque tra gli spalti dell'impianto delle Midlands Orientali: "Non andavo a Donington da molto tempo. Ero entusiasta di guardare e sostenere mio fratello oggi come un normale spettatore, mi sono sentito davvero speciale. Sono così orgoglioso di te fratello, il 6° posto di oggi è stato un risultato così speciale e te lo meriti davvero. Continua a spingere" ha difatti scritto Lewis Hamilton sui social network mostrando tutta la sua felicità per aver potuto gustarsi una gara da persona comune facendo il tifo per il fratello, unico vero protagonista di giornata.