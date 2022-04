Grosjean guiderà la Mercedes, Toto Wolff mantiene la promessa: “Ho dato la mia parola” Romain Grosjean, che ha lasciato la F1 nel 2020 dopo il terribile incidente del Gp Bahrain, nel 2022 avrà la possibilità di guidare la Mercedes, come promesso da Toto Wolff.

A cura di Alessio Morra

Generalmente l'addio dei grandi piloti si ricorda sempre. Ognuno ha nella mente l'ultima gara del proprio eroe o di chi ha segnato la storia. Tutti gli appassionati di Formula 1 ricordano il momento in cui è terminata la carriera in Formula 1 di Romain Grosjean, che il 29 novembre 2020 ha rischiato la vita quando la sua Haas si è incendiata dopo un terribile incidente in Bahrain. Il francese avrebbe chiuso la sua carriera nel circus poche settimane dopo, nell'ultimo appuntamento di Abu Dhabi. Ma ovviamente a causa di problemi a una mano non ha avuto la possibilità di correre nella gara bis del Bahrain e quella degli Emirati. Nei giorni successivi all'incidente disse che avrebbe voluto dare un addio serio al suo mondo, forse quel momento sta per arrivare.

Già nei giorni successivi a quell'incidente Toto Wolff, il team principal della Mercedes, garantì a Grosjean. Il francese avrebbe dovuto fare un test o meglio una passerella a Romain Grosjean, che avrebbe avuto la possibilità di guidare la Mercedes. L'idea era quella di farlo correre nel weekend del Gp di Francia prima o dopo le libere o prima della gara alla domenica. Ma a causa delle restrizioni dovute al Covid la passerella è saltata.

Grosjean sicuramente ci è rimasto male, ma da combattente qual è ha continuato a guidare e a correre nelle serie americane, dove ha ottenuto anche ottimi risultati. Ma il treno per il francese non è passato definitivamente. Quella passerella, quel test con la Mercedes potrebbe realizzarsi molto presto. Toto Wolff recentemente infatti ha detto che manterrà la sua parola: "Il test avrà sicuramente luogo e ci siamo impegnati in questo. Non abbiamo ancora pianificato una data, dobbiamo vedere quando potrà lui e quando potremo noi, ma succederà. Quando do la mia parola, do la mia parola".