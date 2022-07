GP Austria deciso a tavolino, folli sospetti dalla Spagna: “Oggi deve vincere la Ferrari” Stravagante teoria sul GP d’Austria della Formula 1 2022 da parte della prestigiosa testata spagnola Marca secondo la quale la vittoria del pilota della Ferrari Charles Leclerc al Red Bull Ring sarebbe frutto di una macchinazione orchestrata a tavolino dai vertici della F1.

A cura di Michele Mazzeo

L'epica vittoria di Charles Leclerc nel GP d'Austria della Formula 1 2022 frutto di una decisione presa a tavolino dai vertici del Circus per riaprire la lotta per i titoli mondiali che, altrimenti, con un successo di Max Verstappen, sarebbe stata già praticamente blindata quando mancano ancora 11 gare al termine della stagione. Questa la stravagante teoria pubblicata dal più prestigioso quotidiano sportivo della Spagna Marca.

Secondo il giornalista Carlos Miquel, autore del pezzo d'opinione comparso sul sito della testata iberica, infatti già prima che la corsa del Red Bull Ring avesse inizio nel paddock si era già certi del successo del pilota della Ferrari come confidatogli da un collega del Belpaese di cui non fa il nome: "Due ore prima della gara un esperto giornalista italiano mi ha detto, tra il serio ed il faceto, una frase inquietante: ‘Oggi vince la Ferrari. Questo è ciò di cui ha bisogno il Mondiale. Come se ci fosse un pulsante a disposizione di Domenicali per riaprire il campionato‘. Quella frase mi ha inquietato" si legge infatti nell'incipit dell'articolo apparso su Marca dall'eloquente titolo "In Austria sono successe cose molto strane".

L’articolo pubblicato da Marca che solleva dubbi sulla vittoria del pilota Ferrari Charles Leclerc nel GP d’Austria della Formula 1 2022

Questa premonizione, alla luce di ciò che è accaduto in gara, secondo il rappresentante della stampa spagnola sarebbe la prova che il rovesciamento dei valori in campo tra Red Bull e Ferrari dalla Sprint Race del sabato alla gara della domenica fosse stato deciso già a tavolino ancor prima che il Gran Premio avesse inizio: "Qualcuno mi spieghi cosa diavolo è successo alla Red Bull di Max Verstappen tra sabato e domenica, sembra una stregoneria. Nella Sprint ha retto abbastanza bene 24 giri con le gomme medie, nel GP non andava bene con nessuna mescola e Leclerc lo ha superato come se non esistesse" prosegue infatti il giornalista illustrando la sua teoria su ciò che è accaduto nel corso del weekend del GP d'Austria.

Secondo il giornalista spagnolo dunque anche il comportamento remissivo di Max Verstappen aumenterebbe i sospetti sul fatto che il risultato della gara del Red Bull Ring sia frutto di una macchinazione orchestrata dalla stessa Formula 1 facendo vincere la Ferrari per tenere viva la lotta iridata e, quindi, alto l'interesse da parte degli spettatori per la seconda parte di stagione. Ma l'analisi pubblicata da Marca non si limita solo a ciò: secondo la stampa spagnola, da sempre schierata oltremodo in favore dei piloti di casa (non avendo mai avuto un team storico di bandiera come accade invece per italiani, francesi, inglesi e tedeschi), infatti anche l'improvviso guasto al motore della Ferrari di Carlos Sainz (che tra l'altro, a causa dei soccorsi poco tempestivi, ha rischiato di restare intrappolato tra le fiamme che avevano ormai completamente avvolto la sua F1-75) sarebbe stato deciso a tavolino:

"Anche l'esplosione del motore di Sainz è misteriosa, avvenuta proprio quando il clima in casa Ferrari era tesissimo. […]. ‘Monsieur' (Leclerc, ndr) alla domenica non era più veloce. La certezza che Carlos non potesse vincere, dopo il successo di Silverstone, è stata la cosa più tangibile della domenica" chiosa infatti la penna di Marca autore di quella che, guardando i fatti, appare come un'assurda teoria assolutamente infondata.