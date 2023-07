Gasly ossessionato da Sainz dopo Silverstone: pubblica due video, ma gli danno torto Il duello a distanza tra Gasly e Sainz continua. Dopo le polemiche in pista e fuori di Silverstone, sono arrivati due video social in cui il francese accusa il pilota Ferrari.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Silverstone è stato naturalmente vinto da Verstappen, ma c'è stato brio. Una gara vivace, non solo per la Safety Car che nel finale ha scompaginato e non poco la classifica, escluso per i primi due. La Ferrari è affondata. Una gara davvero misera a livello di punti, appena tre. Leclerc e Sainz si sono classificati alle spalle pure della Williams di Albon. Il pilota spagnolo ha artigliato il decimo posto anche dopo un duello vero e proprio con Pierre Gasly, che ha giudicato troppo dure le manovre del ferrariste. I due hanno avuto un battibecco nel ring delle interviste, e il francese ha proseguito le polemiche con due stories su Instagram.

Sainz un anno fa in Inghilterra ottenne vittoria (unica della carriera per ora) e pole, questa volta è tornato pesantemente sulla terra. Quando la gara è ripartita, dopo il ritorno ai box della Safety Car, lo spagnolo ha perso la bellezza di tre posizioni. Infilato in ordine da Perez, Albon e Leclerc e c'è stato un momento in cui anche Gasly ne aveva approfittato guadagnando la posizione e mettendo fuori dalla zona punti Carlos, che sapeva bene che superato quel momento di difficoltà (con le gomme) non avrebbe più ceduto la posizione al francese. Così è nato un grande duello.

Gasly vede Sainz subire tre sorpassi e poco prima della Copse con una bella manovra dall'esterno supera Lance Stroll, poi va all'attacco di Sainz, che si difende senza problemi. Nel giro successivo il francese ripete la manovra vincente e supera Sainz, è decimo. Pensa che la posizione sia sua, non va a chiudere totalmente la porta in faccia al rivale, gli concede un po' di spazio, che Sainz si prende completamente e per farlo deve andare di prepotenza. Perché alla Copse in due non si passa. Gasly è costretto ad alzare il piede e cede la posizione. Per il francese quella manovra è stata scorretta. Ma in realtà l'errore è suo, non c'è stata nemmeno investigazione per il figlio d'arte, che non ha badato molto alla signorilità ma solo alla sostanza e si è infilato.

Il pilota francese poco dopo si è ritirato, e quindi a causa di quei problemi comunque non avrebbe ottenuto il punto. Ma l'atteggiamento di Sainz non gli è andato giù. E così quando si è recato nella zona adibita alle interviste, Gasly ha visto Sainz, gli ha messo una mano sulla spalla, lo ha toccato e gli ha detto: "Mi hai spinto". Sainz che era in diretta TV non lo ha nemmeno guardato ha detto: "Poveretto" e ha sorriso.

Di giorni da Silverstone ne sono passati tre. La polemica sembrava chiusa, ma non è stato così. Perché Gasly, dopo aver trascorso un pomeriggio a Wimbledon con l'amico Leclerc– che nel weekend per la prima volta ha discusso davvero con Sainz – ha pubblicato sul suo profilo Instagram due stories delle manovre a suo dire incriminate e così facendo ha lanciato un altro messaggio al pilota spagnolo, che però di sicuro non risponderà. Ora siamo tutti curiosi di vedere il loro prossimo duello in pista.