Leclerc interrotto durante l’intervista a Wimbledon si imbarazza: “Ci sono tifosi di F1 qui” Dopo il GP di Silverstone della F1, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è andato a Londra per assistere ad alcuni match del torneo di Wimbledon di tennis: al momento dell’intervista con i media ufficiali dei Championships il monegasco è stato però interrotto da un inatteso fuori programma che lo ha messo in imbarazzo.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il deludente GP di Silverstone della Formula 1 2023, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha deciso di prolungare la sua permanenza in Inghilterra per assistere dal vivo ad alcuni match della fase calda del torneo di Wimbledon di tennis in corso in questi giorni a Londra.

Insieme al fratello Arthur (che quest'anno corre in Formula 2) e alla fidanzata Alexandra Saint Mleux, il giorno dopo la pessima gara che lo ha visto chiudere soltanto al nono posto (e con un lungo silenzio in radio che spiegava meglio di qualsiasi parola il suo stato d'animo), infatti, il 25enne monegasco si è recato all'All England Lawn Tennis and Croquet Club per seguire alcuni degli incontri degli ottavi di finale dei Championships (tra cui quello che ha visto l'azzurro Matteo Berrettini battuto dal numero uno al mondo Carlos Alcaraz).

Il driver della scuderia di Maranello è molto amato anche in Gran Bretagna e la sua presenza nell'impianto che ospita lo Slam non è passata inosservata, tanto che i media ufficiali del torneo di Wimbledon non si sono lasciati sfuggire l'occasione di intervistarlo in esclusiva. Durante l'intervista però non tutto è andato come previsto dato che un fuori programma ha messo un po' in imbarazzo Charles Leclerc.

Leggi anche Penalità per Leclerc nella Sprint Race del GP d'Austria: come cambia la griglia di partenza

Mentre stava esprimendo la sua grande ammirazione per il tennista numero uno al mondo Carlos Alcaraz infatti il pilota della Ferrari è stato interrotto dalle urla di alcuni suoi tifosi che passavano lì vicino: "Charles, ti amiamo" la frase urlata a gran voce dai fan. A quel punto, evidentemente imbarazzato per quell'imprevisto in diretta, il monegasco ha interrotto la sua risposta per ringraziare e scoppiare poi in un'imbarazzata risata.

Dopo alcuni secondi Leclerc cerca di riprendere il discorso interrotto e uscire dall'impasse: "Ci sono anche alcuni tifosi della Formula 1, quindi è fantastico" ha difatti aggiunto mostrandosi ancora leggermente imbarazzato per quell'interruzione del tutto inaspettata. Passato l'imbarazzo l'alfiere della squadra del Cavallino Rampante è tornato a parlare di tennis spiegando come nonostante ami questo sport non sia un buon giocatore a differenza dell'amico/rivale, attuale pilota dell'Alpine, Pierre Gasly (anche lui presente a Wimbledon per assistere all'incontro tra Berrettini e Alcaraz) reduce dalle scintille con l'altro pilota Ferrari Carlos Sainz nel post gara di Silverstone.