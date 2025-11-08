Formula 1
video suggerito
video suggerito

Gasly lotta con Stroll ma nel team radio tira pensa alla Ferrari: “Ha bisogno di passare Alonso”

Pierre Gasly era in lotta per l’ottavo posto con Lance Stroll ma aveva bisogno di un aiuto, a distanza, della Ferrari che ha spronato in un team radio durante la Sprint Race del GP Brasile.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lando Norris ha vinto la Sprint Race. Il britannico ha conquistato 8 punti che possono avere un peso importante nella lotta al Mondiale di F1. La sua McLaren ha preceduto di un soffio Kimi Antonelli, autore di una gara notevole. Nel corso della Sprint c'è stato un momento divertente con protagonista Pierre Gasly, che in un team radio ha incitato le Ferrari e ha chiesto Leclerc, voleva il sorpasso ai danni di Fernando Alonso. Il francese era nono, lo spagnolo quinto!

Gasly e la lotta con Stroll

Gasly ha un feeling speciale con il circuito di Interlagos, anche lo scorso anno è salito sul podio. Con la sua Alpine si è trovato a lottare per la zona punti, una rarità in una stagione così brutta. Gasly si è trovato al nono posto alle spalle di Stroll, e lo è stato a lungo. Superare il canadese non era semplice. Perché Stroll stava ricevendo un involontario aiuto da parte di Lewis Hamilton che gli dava il DRS.

"Quella Ferrari ha bisogno di passare Alonso"

La situazione era intricata. Perché Alonso faceva da tappo ai piloti Ferrari con Leclerc che tentava di passare Fernando, ma senza fortuna, mentre Hamilton era dietro di loro e ‘aiutava' così Stroll. Gasly, che era dietro ma vedeva tutto, di getto in un team radio ha detto: "Quella Ferrari ha bisogno di passare Alonso". Insomma, il francese invitava l'amico Leclerc a darsi una mossa.

Leggi anche
Alonso si ritira all'improvviso in Messico e sparisce ogni team radio: cosa è successo davvero con Aston Martin

Gasly ottavo: un punto nella Sprint Race

Sarà stato quel piccolo sfogo via radio con il suo ingegnere o forse sarà stata la bontà della sua vettura che poco dopo è arrivato il sorpasso di Gasly a Stroll, sorpasso realizzato nonostante quella Ferrari era sempre alle spalle di Alonso. Anche se poi Leclerc è riuscito a sbarazzarsi di Alonso. In ogni caso della Sprint Race di Gasly si registrano e ricordano due cose: un punto, che lo porta a quota 21 nel Campionato Piloti e il simpatico team radio con la Ferrari come protagonista.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Norris vince di un soffio su Kimi Antonelli la Sprint Race del Brasile. Alle 19 le Qualifiche
Norris vince la Sprint Race: sul filo piegato Antonelli. Quinto Leclerc. Piastri sbatte e si ritira
Gasly lotta con Stroll ma nel team radio tira pensa alla Ferrari: "Ha bisogno di passare Alonso"
La bellissima storia dietro la foto del pilota italiano che legge un libro vicino la tomba di Senna
Gli orari TV del GP del Brasile: a Interlagos stasera le Qualifiche. Domani pomeriggio la gara
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views