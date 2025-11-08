Gasly lotta con Stroll ma nel team radio tira pensa alla Ferrari: “Ha bisogno di passare Alonso”

Pierre Gasly era in lotta per l’ottavo posto con Lance Stroll ma aveva bisogno di un aiuto, a distanza, della Ferrari che ha spronato in un team radio durante la Sprint Race del GP Brasile.

Lando Norris ha vinto la Sprint Race. Il britannico ha conquistato 8 punti che possono avere un peso importante nella lotta al Mondiale di F1. La sua McLaren ha preceduto di un soffio Kimi Antonelli, autore di una gara notevole. Nel corso della Sprint c'è stato un momento divertente con protagonista Pierre Gasly, che in un team radio ha incitato le Ferrari e ha chiesto Leclerc, voleva il sorpasso ai danni di Fernando Alonso. Il francese era nono, lo spagnolo quinto!

Gasly e la lotta con Stroll

Gasly ha un feeling speciale con il circuito di Interlagos, anche lo scorso anno è salito sul podio. Con la sua Alpine si è trovato a lottare per la zona punti, una rarità in una stagione così brutta. Gasly si è trovato al nono posto alle spalle di Stroll, e lo è stato a lungo. Superare il canadese non era semplice. Perché Stroll stava ricevendo un involontario aiuto da parte di Lewis Hamilton che gli dava il DRS.

"Quella Ferrari ha bisogno di passare Alonso"

La situazione era intricata. Perché Alonso faceva da tappo ai piloti Ferrari con Leclerc che tentava di passare Fernando, ma senza fortuna, mentre Hamilton era dietro di loro e ‘aiutava' così Stroll. Gasly, che era dietro ma vedeva tutto, di getto in un team radio ha detto: "Quella Ferrari ha bisogno di passare Alonso". Insomma, il francese invitava l'amico Leclerc a darsi una mossa.

Gasly ottavo: un punto nella Sprint Race

Sarà stato quel piccolo sfogo via radio con il suo ingegnere o forse sarà stata la bontà della sua vettura che poco dopo è arrivato il sorpasso di Gasly a Stroll, sorpasso realizzato nonostante quella Ferrari era sempre alle spalle di Alonso. Anche se poi Leclerc è riuscito a sbarazzarsi di Alonso. In ogni caso della Sprint Race di Gasly si registrano e ricordano due cose: un punto, che lo porta a quota 21 nel Campionato Piloti e il simpatico team radio con la Ferrari come protagonista.