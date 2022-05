Formula 1, Leclerc vola nelle prove libere 2 del GP di Spagna: sorpresa Mercedes, Verstappen solo 5° Charles Leclerc ha piazzato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna di Formula 1 2022: il pilota Ferrari ha preceduto le due sorprendenti Mercedes di Russell e Hamilton. Quarto Sainz, solo quinto Max Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc si conferma il più veloce sulla pista di Barcellona anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2022 fermando il cronometro sull'1:19.670. La vera sorpresa di queste FP2 sono però le Mercedes che, grazie al pacchetto di aggiornamenti portato al Montmelò, sembrano aver ridotto il gap dalle rosse e dalle Red Bull sia per quel che concerne il giro secco che il passo gara.

George Russell infatti chiude le Libere 2 con la seconda miglior prestazione cronometrica staccato di un solo decimo dal monegasco del Cavallino e appena davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton autore del terzo tempo della sessione. Solo quarto Carlos Sainz che, come Leclerc, non ha brillato nella simulazione di passo gara mostrando grandi difficoltà nella gestione del degrado gomme.

Quinto crono per la Red Bull di Max Verstappen distante oltre tre decimi dal miglior giro della sessione ma autore della migliore progressione per quel che concerne la simulazione di passo per la gara di domenica.

F1 GP Spagna 2022, i risultati delle FP2 a Barcellona