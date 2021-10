Formula 1, GP USA prove libere 1: Mercedes vola, Bottas 1° e Hamilton 2°. Ferrari dopo Verstappen 3° La Mercedes domina la prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti di Formula 1 con Bottas che fa segnare il miglior tempo davanti al compagno di squadra Hamilton. Terzo ma staccato di quasi un secondo Verstappen con la Red Bull. Buona prova della Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che chiudono rispettivamente al 4° e al 5° posto.

A cura di Michele Mazzeo

La pista di Austin emette i primi verdetti. Nella prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti la Mercedes conferma la sua superiorità su questo tracciato. A piazzare il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:34.874 è infatti Valtteri Bottas che ha preceduto di 45 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Fa un po' più fatica invece la Red Bull con Max Verstappen terzo staccato però di quasi un secondo rispetto alla prestazione cronometrica del finlandese.

La Ferrari si conferma la terza forza in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz che chiudono rispettivamente con il quarto e il quinto miglior crono della sessione. I due alfieri del Cavallino sono infatti apparsi più veloci rispetto a Pierre Gasly (6°) con l'Alpha Tauri, Sergio Perez (7°) con l'altra Red Bull e Lando Norris (8°) con la prima delle McLaren. Buona prestazione per l'italiano dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi che chiude le Libere 1 con il nono tempo.

Nonostante il primo posto in queste FP1 però ci sono anche brutte notizie per Valtteri Bottas che è stato costretto a montare il sesto motore endotermico sulla sua W12 e dovrà quindi scontare una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza. Già certi di partire dal fondo della griglia invece Sebastian Vettel e George Russell che hanno invece sostituito l'intera Power Unit sulle rispettive vetture.

Classifica, tempi e risultati FP1 GP USA di Formula 1 2021 ad Austin