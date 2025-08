Formula 1, GP Ungheria: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Nessuna pausa per la Formula 1 che, dopo Spa, torna subito in pista per il quattordicesimo gran premio del Mondiale 2025 facendo tappa a Budapest in quello che sarà l'ultimo round prima della sosta estiva: da oggi, venerdì 1, a domenica 3 agosto sul circuito dell'Hungaroring va infatti in scena il Gran Premio d'Ungheria.

Il programma del quattordicesimo appuntamento stagionale della F1 è quello consueto: oggi si parte con le prime due sessioni di prove libere, sabato si prosegue con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica va in scena la gara che assegna i punti per le classifiche iridate. Nel weekend ungherese gareggeranno anche i piloti della F2 e della F3.

Canonici anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato magiaro. L'intero programma del Gran Premio d'Ungheria sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

All'ultimo GP prima delle vacanze estive si arriva con la McLaren che veste i panni di dominatrice quasi incontrastata che sembra aver ormai ipotecato entrambi i titoli mondiali (quello costruttori praticamente già in bacheca e quello piloti dove la lotta al momento sembra essersi ridotta ai soli Piastri e Norris). Nonostante ciò, il weekend ungherese, sarà importante per quello che accadrà alle loro spalle con la Ferrari che, dopo l'importante pacchetto d'aggiornamenti introdotto negli ultimi GP, avrà modo di provarlo in pista in un fine settimana con il format tradizionale (a Spa c'è stata la Sprint Race e dunque un'unica sessione di prove libere) e su un tracciato, quello dell'Hungaroring, che sembra sposarsi meglio di quello belga alle caratteristiche della SF-25.

Il campione del mondo in carica Max Verstappen e la sua Red Bull (reduci dalla vittoria nella gara sprint in Belgio) arrivano in terra magiara come l'unica incognita impazzita che può rovinare i piani della McLaren ma anche finire dietro le rosse di Leclerc e Hamilton. Da tenere sott'occhio anche le Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli che a Budapest andranno a caccia di riscossa dopo gli ultimi deludenti risultati.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Ungheria

Venerdì 1 agosto

13.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

17.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

13.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1) 17.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1) Sabato 2 agosto

12.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

12.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1) 16.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 3 agosto

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP UNGHERIA F1 SU TV8

Sabato 2 agosto

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 3 agosto

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Ungheria F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito dell'Hungaroring sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi.

Qualifiche e gara del GP d'Ungheria della Formula 1 si possono vedere in TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 18:30 del sabato e dalle ore 18:00 della domenica.