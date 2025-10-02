Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del Gran Premio di Singapore della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito cittadino di Marina Bay.

Dopo una settimana di sosta la Formula 1 torna in pista per il diciottesimo gran premio del Mondiale 2025 facendo tappa in Oriente: da venerdì 3 a domenica 5 ottobre sul circuito cittadino di Marina Bay va infatti in scena il Gran Premio di Singapore.

Il programma del diciottesimo round stagionale della F1 è quello tradizionale: si comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere, si prosegue poi sabato con le FP3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate. Nel weekend sul tracciato di Marina Bay gareggeranno anche le pilote della F1 Academy.

A causa del fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni del GP di Singapore non saranno quelli canonici. L'intero programma del fine settimana di gara singaporiano sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo il dominio di Baku (seguita poi dalla clamorosa vittoria al debutto in GT3 al Nurburgring), già dal venerdì tutti i riflettori saranno puntati su Max Verstappen per capire quanto la sua Red Bull può essere competitiva su un tracciato diverso rispetto a quello azero e sul quale non ha mai vinto. Da tenere sotto osservazione fin da subito anche le McLaren reduci da due weekend di gara appannati in cui sia Piastri che Norris hanno permesso all'olandese di riavvicinarsi in classifica rientrando, seppur ancora l'impresa rimanga ai limiti dell'impossibile, nella lotta per il titolo piloti che sembrava ormai essere esclusiva dei driver della scuderia di Woking, dominatrice del campionato per quanto concerne i costruttori.

Inevitabile curiosità la suscita anche la Ferrari chiamata al riscatto dopo le pessime prestazioni offerte a Monza e Baku sia con Charles Leclerc che con Lewis Hamilton (che tra l'altro si presenta al via del GP di Singapore a pochi giorni dalla morte dell'amato e inseparabile cane Roscoe). Il tracciato potrebbe essere più congeniale dei precedenti alle caratteristiche della SF-25 e dunque ci si aspetta che i due alfieri di Maranello riescano a rientrare nella lotta per le posizioni di vertice sia in qualifica che, soprattutto, in gara. Va in cerca di conferme invece la Mercedes reduce dal bel weekend in Azerbaijan con il podio di un sempre solido George Russell e il 4° posto di un ritrovato Kimi Antonelli.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Singapore

Venerdì 3 ottobre

09.10: Prove libere F1 Academy (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

13.00: Qualifiche F1 Academy (Sky Sport F1)

15.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

09.00: Gara-1 F1 Academy (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

15.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

09.25: Gara-2 F1 Academy (Sky Sport F1)

14.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP SINGAPORE F1 SU TV8

Sabato 4 ottobre

18.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

17.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Singapore F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP di Singapore della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il Gran Premio di scena sul circuito cittadino di Marina Bay sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

Le qualifiche e la gara F1 del GP di Singapore si possono vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 18:00 del sabato e dalle ore 17:00 della domenica.