Formula 1, GP d’Italia con il pubblico: 50% della capienza a Monza A Monza in occasione del Gran Premio d’Italia gli appassionati di Formula 1 potranno tornare sugli spalti, ma in misura limitata. L’ok al pubblico è stato dato, ma con una capienza massima del 50%. I biglietti si potranno acquistare solo online. Gli spettatori per entrare dovranno avere il green pass o dovranno presentare un test molecolare.

A cura di Alessio Morra

A Monza tornerà il pubblico per il Gran Premio d'Italia che si terrà domenica 12 settembre. L'Autodromo ha dato l'annuncio con un tweet e ha fatto sapere che gli spalti saranno aperti, ma solo con il 50% della capienza. I biglietti per il weekend di gara, che prevede anche la Sprint Race, sono già in vendita. Saranno ammessi solo i tifosi con il green pass o con il test molecolare negativo. Potranno essere sugli spalti spettatori italiani o provenienti da tutti i Paesi da cui è autorizzato il viaggio in Italia secondo le direttive del Ministero dell'Interno.

Cosa serve per accedere al circuito di Monza

Dopo l'ok per il pubblico alla gara di Misano della MotoGP, è giunto anche quello per il Gran Premio d'Italia di Monza che tornerà ad avere gli spettatori. Sono state aperte le prevendite dei biglietti, che potranno acquistare coloro che hanno il ‘green pass' europeo, ma sulle tribune potranno esserci anche coloro che non hanno il green pass ma che presentano un risultato negativo al test molecolare cioè al tampone. I biglietti sono già in vendita: i prezzi partono da 76 euro per il venerdì, da 138 per il sabato e da 250 euro per la domenica, ma sarà possibile fare abbonamenti per il weekend, che sarà il secondo di sempre con la Sprint Race.

Il programma del GP Italia di Monza 2021

Non si vivrà il classico programma nel weekend del 10 – 12 settembre a Monza. Perché il tracciato italiano sarà il secondo a ospitare la Sprint Race. Quindi al venerdì, ma nel primo pomeriggio (ore 15), si disputerà la prima sessione di libere, mentre alle 18 si terrà invece la sessione di Qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race. Al sabato invece nel pomeriggio (ore 14) l'ultima sessione di libere, mentre alle 16.30 il via della Sprint Race, il giorno seguente e cioè domenica 12 settembre verrà disputato il Gran Premio d'Italia.