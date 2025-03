Formula 1, GP Cina: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il debutto a Melbourne il Mondiale di Formula 1 2025 si sposta in Asia e torna subito in pista per il secondo round della stagione: da venerdì 21 a domenica 23 marzo infatti il Circus è di scena sul circuito di Shanghai per il GP della Cina. Il programma della seconda tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend cinese ci sarà la prima Sprint Race dell'anno con un format diverso rispetto al solito: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato mattina, a seguire ci saranno quindi le qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della canonica gara da 56 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Shanghai non saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio della Cina sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si potrà vedere solo la qualifica sprint e le qualifiche tradizionali con Sprint Race e Gara che saranno invece trasmesse in differita.

Il GP della Cina sarà l'occasione dunque per vedere se le gerarchie delineate nel corso del primo weekend di gara in Australia con le McLaren di Norris e Piastri prima forza davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli saranno confermate anche nel fine settimana con il format della Sprint Race. E anche se la Ferrari avrà risolto i problemi di bilanciamento e di altezza da terra evidenziati nel primo gran premio dell'anno e dunque se anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton potranno unirsi al lotto dei pretendenti alla vittoria.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Cina a Shanghai

Venerdì 21 marzo

04.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

08.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

04.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

08.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

08.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP CINA F1 SU TV8

Venerdì 21 marzo

08.30: diretta Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

08.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Orario da definire: differita Sprint Race (TV8 e tv8.it)

14.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Cina F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP della Cina della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Shanghai sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.

La Qualifica Sprint e le Qualifiche tradizionali del GP della Cina si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it mentre la Sprint Race e la gara F1 saranno trasmesse in differita a partire rispettivamente al sabato (orario ancora da definire) e alle ore 14:00 della domenica.