Formula 1, GP Azerbaigian a Baku: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del Gran Premio dell’Azerbaigian della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito cittadino di Baku.

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il diciassettesimo round del Mondiale 2025 facendo tappa a Baku: da venerdì 19 a domenica 21 settembre sul circuito cittadino della capitale azera va infatti in scena il Gran Premio dell'Azerbaigian.

Il programma del diciassettesimo appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere, sabato si prosegue con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate. Nel weekend azero gareggeranno anche i piloti della F2.

A causa delle leggero fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Baku non saranno quelli consueti. L'intero programma del Gran Premio dell'Azerbaigian sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la strepitosa prestazione offerta nel weekend di Monza, già dal venerdì tutti i riflettori saranno puntati sulla Red Bull di Max Verstappen per capire se l'olandese, reduce dalla prima gara in carriera al Nurburgring, potrà giocarsela alla pari anche in terra azera con le dominanti McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Occhi rivolti anche alla Ferrari con Charles Leclerc (che qui ha conquistato la pole position nelle ultime quattro edizioni del GP) e Lewis Hamilton che, su un circuito apparentemente più congeniale alla SF-25, arrivano con l'obiettivo di tornare sul podio e stare davanti alle Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli per blindare il secondo posto nel mondiale costruttori.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Azerbaigian a Baku

Venerdì 19 settembre

09.00: Prove libere Formula 2 (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

13.00: Qualifiche Formula 2 (Sky Sport F1)

15.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

10.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

12.15: Sprint Race Formula 2 (Sky Sport F1)

14.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

09.35: Feature Race Formula 2 (Sky Sport F1)

13.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP AZERBAIGIAN F1 SU TV8

Sabato 20 settembre

16.55: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

16.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Azerbaigian F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP dell'Azerbaigian della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito cittadino di Baku sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.

Le qualifiche e la gara F1 del GP di Baku inoltre si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 16:55 del sabato e dalle ore 16:00 della domenica.