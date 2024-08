Formula 1, gli orari TV8 e Sky del GP Olanda: dove vedere la F1 in diretta TV e in differita

video suggerito

Dopo la lunga sosta estiva la Formula 1 torna in pista per il quindicesimo gran premio del Mondiale 2024 facendo tappa a Zandvoort: da venerdì 23 a domenica 25 agosto sul circuito olandese va infatti in scena il Gran Premio d'Olanda.

Il programma del quindicesimo round stagionale della F1 è quello tradizionale: venerdì le prime due sessioni di prove libere, sabato si prosegue poi con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate.

Tradizionali anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato olandese che saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio d'Olanda sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

A quasi un mese di distanza dall'ultima gara dunque la Formula 1 torna in pista a Zandvoort per un weekend che dovrà confermare il vero valore della Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che con le proprie SF-24 sperano di potersi unire alla lotta per la vittoria che nelle ultime gare ha visto protagoniste la Red Bull di Verstappen, le McLaren di Norris e Piastri e le Mercedes di Hamilton e Russell.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Olanda

Venerdì 23 agosto

12.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

16.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

15.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP OLANDA F1 SU TV8

Sabato 24 agosto

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Olanda F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP d'Olanda della Formula 1 2024 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Zandvoort sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

Le qualifiche e la gara F1 del GP di Zandvoort inoltre si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 18:30 del sabato e dalle ore 18:00 della domenica.