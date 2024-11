Formula 1, gli orari di qualifiche e gara del GP Las Vegas su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming

video suggerito

Domani mattina la Formula 1 2024 torna in pista sul circuito della Strip per le Qualifiche del GP di Las Vegas mentre domenica mattina andrà in scena la terzultima gara della stagione. Nelle notte le prime libere nel segno della Mercedes con Lewis Hamilton che ha chiuso al comando entrambe le sessioni. Norris secondo e Russell terzo nelle FP2, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc Solo diciassettesima la Red Bull di Verstappen. Il fuso orario stravolge il programma con l'ultima sessione di prove libere che si terrà stanotte alle 3:30 ora italiana mentre le qualifica inizierà alle 7:00 (stesso orario fissato per la partenza della gara di domenica).

Le Ferrari di Leclerc e Sainz contenderanno dunque la pole position alle McLaren di Norris e Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen nella qualifica che stabilirà la griglia di partenza della corsa di domenica. Oltre che su Sky, le Qualifiche e la Gara del GP di Las Vegas della F1 2024 si potranno vedere in TV e in streaming anche in chiaro su TV8 ma in differita e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

F1, gli orari su TV8 e Sky di qualifiche e gara: a che ora iniziano

Il programma del sabato del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 prevede che alle ore 03:30 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere. Alle ore 07:00 iniziano invece le qualifiche con Q1, Q2 e Q3 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la gara della domenica.

La partenza della gara del Gran Premio di Las Vegas della F1 2024 è invece fissata per domenica 24 novembre alle ore 07:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari italiani della diretta TV su Sky per qualifiche e gara della Formula 1 che vanno in scena nel weekend sul tracciato della Strip della città del Nevada. Su TV8 invece la qualifica e la corsa del GP Las Vegas si possono vedere in differita rispettivamente alle ore 14 di sabato e domenica.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 23 novembre

03:30 – 04:30: FP3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

07:00 – 08:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita in chiaro su TV8 dalle 14:00)

07:00: Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita in chiaro su TV8 dalle 14:00)

Qualifiche e gara F1 a Las Vegas, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 di sabato 23 e domenica 24 novembre saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la gara del GP di Las Vegas della F1 inoltre saranno trasmesse in TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 14:00 del sabato e dalle ore 14:00 della domenica.