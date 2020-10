Fernando Alonso ha cominciato il suo riavvicinamento alla Formula 1. Oggi lo spagnolo, due volte campione del mondo, è sceso in pista a Barcellona con la Renault, la squadra con cui correrà dal 2021 prendendo il posto di Daniel Ricciardo. Scartata l'ipotesi di farlo scendere in pista nelle prove libere 1 dei prossimi GP, per far testare al 39enne di Oviedo la RS20, l'auto con le specifiche 2020, la squadra francese ha optato per un secondo "filming-day" che consente di effettuare 100 km con la vettura impegnata nel Mondiale 2020 con pneumatici promozionali Pirelli.

Il test arriva 20 anni dopo il suo primo test in Formula 1 con la Benetton, squadra antesignana della Renault, avvenuto sullo stesso circuito, il Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelò. "Tornare al volante sarà una sensazione incredibile – ha detto Fernando Alonso prima di salire sulla monoposto -, Dopo due anni senza guidare in Formula 1, non vedo l'ora. Sarà come un nuovo inizio, sorprendermi della velocità della macchina, delle prestazioni in frenata, della velocità in curva e di molte cose che mi sorprenderanno ancora una volta. È molto speciale essere di nuovo a Barcellona.

Ricordo il mio primo test con la Benetton nel 2000, sempre a Barcellona – ha poi ricordato il pilota spagnolo -. Sarà sullo stesso circuito 20 anni dopo quel primo test e sarà una delle ultime opportunità con un'auto che prende il nome dal marchio Renault perché l'anno prossimo cambierà (si chiamerà Alpine, ndr). Mi sento davvero privilegiato, non vedo l'ora, molto emozionato. Prepararsi per questo test non è stato facile – ha infine concluso il campione del mondo di Formula 1 2005 e 2006 -. Con le restrizioni Covid, non sono stati i normali preparativi, pochi giorni al simulatore, ma comunque credo che siamo pronti. Sono solo 100 km, è un filming-day, quindi proveremo a massimizzare quei giri, proveremo a ottenere alcune immagini e alcune riprese. So che imparerò e scoprirò molte cose durante quei giri. Lo prenderò con un approccio molto aperto, cercherò di imparare il più possibile in ogni chilometro".