Formula 1 2021, i nuovi orari del GP Gran Bretagna a Silverstone con la qualifica sprint Il programma e i nuovi orari del GP della Gran Bretagna di scena a Silverstone dal 16 al 18 luglio. Nel week end l’esordio in Formula 1 del nuovo format con prove libere, qualifiche, sprint race e gara. Ecco a che ora e dove vedere il 10° round della F1 2021 in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

A cura di Michele Mazzeo

Il week end del GP della Gran Bretagna 2021 sarà un fine settimana storico per la Formula 1. Nella tappa di Silverstone della F1 2021 farà infatti il suo debutto la qualifica sprint che rivoluzionerà l'intero programma del gran premio a partire già dal venerdì quando, dopo la classica sessione di prove libere 1, andranno in scena le qualifiche per la Sprint Race che farà il suo debutto al sabato dopo le FP2. Domenica 18 luglio invece la gara tradizionale. Cambia dunque il programma ma non cambiano i protagonisti più attesi con Lewis Hamilton e la Mercedes che sul circuito di casa tenteranno di fermare il dominio di Max Verstappen e della Red Bull. Prova del nove invece per la Ferrari chiamata a migliorare con Leclerc e Sainz anche in qualifica dopo aver superato i problemi di gestione delle gomme in gara. Il week end del GP della Gran Bretagna sarà trasmesso interamente in diretta TV e live streaming su Sky, mentre in differita in chiaro su TV8 sarà possibile vedere solo la Sprint Race e la gara della domenica.

Orari F1 GP Gran Bretagna, come cambia il programma di libere, qualifiche e gara

Nuovo programma e nuovi orari dunque per il GP della Gran Bretagna 2021 di scena a Silverstone dal 16 al 18 luglio. Nel 10° appuntamento del Mondiale di Formula 2021 vi saranno infatti soltanto due sessioni di prove libere (le FP1 al venerdì e le FP2 al sabato), le qualifiche tradizionali con Q1,Q2 e Q3 anticipate al venerdì che serviranno a comporre la griglia di partenza della qualifica sprint (di scena al sabato pomeriggio). La gara invece sarà come di consueto alla domenica pomeriggio (inizio alle ore 16) ma a determinare le posizioni di partenza in questo caso sarà l'ordine d'arrivo della Sprint Race. Questo il programma completo del GP della Gran Bretagna 2021 a Silverstone:

Prove libere

FP1: venerdì 16 luglio dalle 15:30 alle 16:30

FP2: sabato 17 luglio dalle ore 13:00 alle 14:00

Qualifiche

Qualifiche Q1, Q2 e Q3: venerdì 16 luglio dalle ore 19:00 alle ore 20:00

Sprint Race

Qualifica Sprint: sabato 17 luglio dalle ore 17:30 alle ore 18:00

Gara

GP della Gran Bretagna: domenica 18 luglio dalle ore 16:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta al GP Gran Bretagna

Cambio di programma anche per gli orari TV del GP della Gran Bretagna 2021. L'intero week end della F1 a Silverstone si potrà vedere in diretta TV solo su Sky con prove libere, qualifiche, qualifica sprint e gara che saranno trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Solo per gli abbonati il GP di Silverstone sarà disponibile anche in live streaming su SkyGo e, dopo aver acquistato il ticket per il singolo evento, anche su NOW.

Venerdì 16 luglio – prove libere e qualifiche

FP1 (15:30-16:30): diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Qualifiche Q1, Q2 e Q3 (19:00-20:00): diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Sabato 17 luglio – prove libere e qualifica sprint

FP2 (13:00-14:00): diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Qualifica Sprint (17:30-18:00): diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Domenica 18 luglio – gara

Gara GP Gran Bretagna (16:00-18:00): diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Silverstone, dove vederla in chiaro

Alcuni eventi del week end del GP della Gran Bretagna di Formula 1 2021 si potranno vedere anche in chiaro su TV8, il canale 8 del digitale terrestre. Qui sabato sarà possibile vedere la qualifica sprint e domenica la gara tradizionale. Entrambe gli eventi saranno trasmessi in differita rispetto agli orari della diretta. Questi gli appuntamenti del GP della Gran Bretagna di F1 2021 che si potranno guardare su TV8:

Sabato 17 luglio – Qualifica Sprint

Qualifica Sprint (17:30-18:00): differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 20:15

Domenica 18 luglio – Gara

Gara GP Gran Bretagna (16:00-18:00): differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 19:00

Le caratteristiche del circuito di Silverstone

Il Gran Premio della Gran Bretagna si corre sul circuito di Silverstone, che sorge in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire. Per la Formula si tratta di un tracciato storico dato che qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale F1. La pista di Silverstone, una delle più tecniche tra quelle presenti in calendario, è lunga 5,8 chilometri e il suo layout è composto da 18 curve. A causa delle tante curve secche in successione (iconica la serie di curve a "S" Maggots, Becketts e Chapel) su questo tracciato si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile in ingresso di curva. Il circuito di Silverstone è uno dei tracciati meno impegnativi per i freni con i piloti che passano appena l’8% del tempo sul giro con il piede sul freno. Silverstone è uno dei circuiti preferiti del padrone di casa, Lewis Hamilton, che qui ha già trionfato in sette occasioni. Per quanto riguarda invece i team, la scuderia più vincente a Silverstone è la Ferrari con 14 successi.