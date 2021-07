Diretta Formula 1 qualifiche GP Silverstone, gli orari TV su Sky: non va in chiaro su TV8

Nel GP di Gran Bretagna a Silverstone per la prima volta in stagione le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3, si terranno al venerdì anziché al sabato. La qualifica di oggi non assegnerà la pole position ma stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race che per questo week end prenderà il suo posto al sabato pomeriggio e stabilirà l'ordine di partenza della gara di domenica.

Formula 1 2021, a che ora cominciano le qualifiche del GP di Silverstone

Le qualifiche del GP della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone andranno dunque in scena oggi venerdì 16 luglio alle ore 19 e saranno trasmesse in diretta TV e streaming su Sky. Si partirà con il Q1 per poi passare al Q2 e Q3 che terminerà alle ore 20.

Dove vedere le qualifiche del GP Silverstone 2021 di F1 oggi

Per vedere le qualifiche sul circuito di Silverstone bisogna collegarsi ai canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati all'emittente satellitare possono guardare le qualifiche del GP di F1 di oggi anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo. Previo acquisto del singolo evento sarà possibile seguirle anche sulla piattaforma online NOW. Le qualifiche di oggi non si potranno invece vedere in chiaro su TV8.