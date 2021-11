Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Messico Gli orari TV del GP del Messico a Città del Messico, diciottesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021: il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 5 a domenica 7 novembre tutta l’azione in pista del week end messicano della F1 sul Circuito Hermanos Rodriguez.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il quintultimo appuntamento del Mondiale 2021. Si resta nel continente americano con il Circus che si sposta a Città del Messico, sul circuito Hermanos Rodriguez, per il GP del Messico che andrà in scena da venerdì 5 a domenica 7 novembre con prove libere, qualifiche e gara. Prosegue dunque sul tracciato messicano il duello per il titolo iridato tra il campione in carica Lewis Hamilton e il giovane rivale Max Verstappen che, dopo la vittoria ad Austin, si presenta in Messico con 12 punti di vantaggio sul britannico sempre a rischio penalità. Prova del nove per la Ferrari che arriva a Città del Messico forte dei progressi della SF21 dopo l'introduzione della nuova power unit con Charles Leclerc e Carlos Sainz che proveranno quindi a riprendersi il terzo posto nel Mondiale Costruttori ai danni della McLaren.

Programma tradizionale per il week end del GP del Messico con le prime prove libere che vanno in scena venerdì 5 novembre 2021, mentre sabato 6 e domenica 7 novembre si prosegue con le qualifiche e la gara. A causa del fuso orario sarà modificato il tradizionale palinsesto con nuovi orari TV. Il Gp del Messico 2021 si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, con qualifiche e gara trasmesse anche in chiaro su TV8 ma in differita.

Orari F1 GP Messico, il programma di libere, qualifiche e gara

Il programma del GP del Messico, diciottesimo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021, va in scena sul circuito Hermanos Rodriguez da venerdì 5 a domenica 7 novembre. Questi gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 5 novembre

Prove libere 1: 18:30 – 19:30

Prove libere 2: 22:00 – 23:00

Prove libere 3: 18:00 – 19:00

Qualifiche: 21:00 – 22:00

Gara: 20:00

Formula 1 su Sky, orari TV del GP Messico

Tutto il week end del GP del Messico di Formula 1 si può vedere in diretta TV e in streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara sono trasmesse sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Questa la programmazione TV per vedere in diretta l'intero programma del Gran Premio del Messico 2021:

Venerdì 5 novembre – Prove Libere

FP1 (venerdì 5 novembre ore 18:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 5 novembre ore 22:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 6 novembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 6 novembre ore 21:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Gara (domenica 7 novembre ore 20:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Città del Messico, dove vederla in chiaro

Il GP del Messico di Formula 1 2021 in programma nel week end 5-7 ottobre 2021 sul circuito di Città del Messico si può vedere anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre sono trasmesse in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Sabato 6 novembre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 6 novembre ore 21:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 23:50 (orario da confermare)

Gara (domenica 7 novembre ore 20:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 23:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito Hermanos Rodriguez a Città del Messico

Dopo lo stop a causa della pandemia da coronavirus, Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico torna ad ospitare il GP del Messico di Formula 1. Il circuito messicano costruito nel 1959 si trova a oltre 2mila metri dal livello del mare.

La pista di Città del Messico, lunga 4,304 km, presenta 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra). La caratteristica principale è l’aria più rarefatta che costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. L'altitudine diminuisce però anche la resistenza all’avanzamento e dunque sul tracciato messicano si raggiungono velocità di punta molto elevate (qui nel 2016 è stato stabilito il record di velocità della F1 con la Williams che ha toccato i 372,5 km/h). Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con 10 frenate e il 20% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 362 km/h a 110 km/h in appena 145 metri e sono chiamati a imprimere sul pedale del freno una forza di 177 Kg, subendo una decelerazione negativa di 5,4 G.

A fare la differenza nei 71 giri di gara sarà quindi chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico. Favorita della vigilia dunque è la Red Bull con Max Verstappen e il padrone di casa Sergio Perez. Il record sul giro appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che nel 2018 ha fermato il cronometro sull'1:18.741.