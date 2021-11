F1 2021, prove libere del GP Messico oggi in diretta: a che ora e dove vederle Le sessioni di prove libere di oggi aprono il week end del GP del Messico, diciottesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. FP1, FP2 e FP3 sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico sono trasmesse in diretta TV da Sky. Ecco il programma e gli orari delle tre sessioni di Libere del round messicano della F1 previste oggi venerdì 5 novembre e sabato 6 novembre.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Città del Messico con le prime due sessioni di prove libere si apre il week end del GP del Messico, quintultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo la gara di Austin, con il trionfo Verstappen davanti ad Hamilton, il Circus resta in dunque nel continente americano. Dopo un anno di forfait a causa della pandemia di Coronavirus, si torna a correre quindi sul tracciato dell'Autódromo Hermanos Rodríguez. Ad aprire il programma le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che si disputano oggi venerdì 5 novembre. Sia le Libere di oggi che la sessione di sabato (FP3) sono trasmesse in diretta TV da Sky. Non si possono invece vedere in chiaro su TV8 che trasmetterà solo la differita di qualifiche e gara.

Prove libere F1 GP Messico, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del GP del Messico di Formula 1 iniziano oggi con le due sessioni del venerdì e dureranno un'ora ciascuna. A causa del fuso orario, gli orari TV non sono quelli consueti. Le FP1 prendono il via oggi alle ore 18.30 (orario italiano) sul tracciato dell'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. La seconda sessione di prove libere (FP2) è invece in programma oggi alle ore 22. Sabato 6 novembre alle ore 18 invece cominciano le Libere 3 (FP3), le ultime prima delle qualifiche.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Città del Messico

Tutte le sessioni di prove libere del GP del Messico di Formula 1 in programma oggi e sabato 6 novembre si possono vedere in diretta TV su Sky. FP1, FP2 e FP3 sono trasmesse dall'emittente satellitare sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Le Libere del Gran Premio messicano sono visibili anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ticket, sulla piattaforma NOW. Non è invece possibile vederle in chiaro su TV8, nemmeno in differita.