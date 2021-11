F1 GP Messico in diretta, Bottas in pole davanti a Hamilton e Verstappen. Orari TV di oggi e come vederlo, Ferrari a caccia di rimonta

A Città del Messico è tutto pronto per la gara del GP del Messico 2021 della Formula 1. L'orario della partenza è fissato alle ore 20:00 (ora italiana). La gara è trasmessa in diretta TV e in live streaming su Sky e in differita in chiaro su TV8.

A che ora parte il Gran Premio di Formula 1 oggi

L'orario della gara di Formula 1 oggi per il GP a Città del Messico è fissato alle 20.00 (ora italiana), dopodichè i piloti partiranno dalla griglia di partenza, con Valtteri Bottas davanti a tutti.

F1 2021, dove vedere la gara e i risultati del GP Messico

La gara del GP del Messico di Formula 1 2021 è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La gara di F1 di oggi si può vedere anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del pass sport, anche su NOW. Orari TV diversi invece per guardare in chiaro il GP del Messico: la gara di Città del Messico si può vedere anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con differita a partire dalle ore 22:55.