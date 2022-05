Ferrari subito veloci a Barcellona: Leclerc e Sainz davanti a tutti nelle FP1 del GP di Spagna I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati i più veloci nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Formula 1 2022. Verstappen terzo a tre decimi.

A cura di Michele Mazzeo

Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari a Barcellona sembrano aver dato subito i propri frutti. Nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Formula 1 2022 infatti il più veloce è stato l'alfiere del Cavallino Charles Leclerc che ha preceduto di appena 79 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo, staccato di tre decimi, Max Verstappen con la Red Bull penalizzato però dal traffico trovato in pista nel suo ultimo giro lanciato.

Passi in avanti in queste FP1 anche per la Mercedes con George Russell che ha chiuso con il quarto miglior crono rifilando due decimi al suo compagno di squadra Lewis Hamilton e a Fernando Alonso con l'Alpine che hanno terminato rispettivamente con sesto e quinto tempo.

Diversi i piloti di riserva schierati in queste prime Libere del gran premio di Spagna: Robert Kubica ha sostituito il cinese Zhou a bordo dell'Alfa Romeo chiudendo con un ottimo 13° posto, il campione del mondo in carica della Formula E Nyck de Vries ha invece preso il posto di Albon sulla Williams battendo il compagno di squadra Latifi, mentre Juri Vips ha guidato la Red Bull di Sergio Perez concentrandosi però solo esclusivamente su un lavoro di correlazione dei dati.

F1 2022, tempi e risultati delle prove libere 1 del GP di Spagna a Barcellona