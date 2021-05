La Ferrari sostituirà il cambio della monoposto di Charles Leclerc per il prossimo GP dell'Azerbaijan in programma nel prossimo week end a Baku. La squadra di Maranello, nonostante l'incidente del monegasco nelle qualifiche del GP di Monaco, aveva deciso di non sostituirlo a Montecarlo per non perdere la pole position conquistata dallo stesso Leclerc che poi non è riuscito a prendere parte alla gara per la rottura del mozzo posteriore di sinistra (non controllato dal box Ferrari) avvenuta mentre stava portando la sua SF21 sulla griglia di partenza.

Ma è proprio grazie a ciò che la scuderia del Cavallino potrà effettuare la sostituzione senza vedersi comminata alcuna penalità nonostante il regolamento consenta di sostituire l'unità soltanto dopo che questa abbia concluso almeno sei gran premi consecutivi.

Secondo quanto riferiscono da Maranello infatti il cambio della SF21 numero #16 non ha riportato danni durante l'impatto con le barriere nel corso delle qualifiche del GP di Monaco pertanto sarebbe ancora potuto essere utilizzato anche per il GP dell'Azerbaijan. Sfruttando un cavillo regolamentare però la Ferrari ha deciso di sostituire per la gara di Baku questa parte della monoposto che comunque un colpo lo ha subito ed ha "sulle spalle" quasi cinque gran premi.

Il regolamento della Formula 1 consente infatti di sostituire il cambio di una monoposto solo dopo che questo ha concluso sei gare del mondiale. Qualora ciò avvenisse prima di tale termine la vettura in questione verrebbe penalizzata di cinque posizioni nella griglia di partenza del GP successivo. Essendo Baku la sesta gara della stagione nessuno ancora potrebbe effettuare tale sostituzione senza incorrere in una penalità. Ma nel regolamento c'è un'eccezione che gioca a favore della Ferrari che potrà così montare il nuovo cambio prima del termine prestabilito e farlo senza dover scontare alcuna sanzione.

Charles Leclerc infatti nel GP di Monaco non ha preso parte alla gara e pertanto ufficialmente risulta come DNS ("Non partito") mentre nei referti di gara della FIA viene indicato come NC ("Non classificato") come qualsiasi altro pilota ritirato durante la corsa. Ed è proprio questa sottile differenza che permette alla scuderia di Maranello effettuare la sostituzione del cambio già a Baku senza venire penalizzata: nel regolamento della Formula 1 infatti viene espressamente specificato che la penalizzazione di cinque posizioni nella griglia di partenza non viene comminata se quel pilota nel gran premio precedente si è ritirato. Per una volta dunque il regolamento gioca a favore della Ferrari.