Ferrari naviga a vista nelle FP2 del GP Canada: la SF-24 convince ma Leclerc è sotto investigazione Fernando Alonso è stato il più veloce nelle prove libere 2 del GP del Canada della Formula 1 2024 condizionate dalla pioggia e che hanno riservato un esito agrodolce per la Ferrari che se può sorridere per una SF-24 competitiva non può farlo per la gaffe che ha portato Leclerc ad essere sotto investigazione. Sessione negativa per la Red Bull di Verstappen costretto a chiudere anzitempo a causa di un problema alla sua RB20. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione di prove libere condizionata dalla pioggia, durante le FP2 del Canada della Formula 1 2024 il meteo è stato leggermente più clemente concedendo ai piloti di poter girare almeno per venti minuti con gomme slick effettuando sia una simulazione di qualifica che un mini-long run per testare il passo gara con gomme da asciutto. A brillare con le gomme soft sul circuito di Montreal è stato Fernando Alonso che con il suo 1:15.810 ha chiuso in testa alla classifica dei tempi precedendo l'alfiere della Mercedes George Russell e al compagno di squadra in Aston Martin, Lance Stroll.

Sessione agrodolce per la Ferrari che, se può essere contenta per il bilanciamento delle SF-24 sia per quanto riguarda Charles Leclerc (autore addirittura della quarta prestazione cronometrica di giornata pur montando gomme medie) che Carlos Sainz (meno brillante del monegasco nella simulazione di qualifica con pneumatici a mescola media ma protagonista di un buon long-run), non può esserlo per la gaffe commessa ad inizio sessione che ora potrebbe addirittura costare una penalità al pilota di Monte Carlo.

Quest'ultimo è infatti finito sotto investigazione (e per questo sarà ascoltato dai Commissari FIA a fine FP2) per essere entrato in pista con gomme intermedie prima che la sessione fosse stata dichiarata "bagnata" dalla Direzione di Gara. Sessione ancora più negativa però per il leader del Mondiale Max Verstappen costretto a chiudere anticipatamente le proprie FP2 per un problema all'ERS della sua RB20 ("Sento puzza di bruciato" ha detto l'olandese appena riportata la vettura ai box) che i suoi meccanici non sono ancor riusciti a riparare (e che dunque potrebbe costringerlo a dover smarcare una nuova componente per proseguire questo weekend di gara canadese).

Risultati e classifica dei tempi delle FP2 del GP del Canada della Formula 1 2024

Fernando ALONSO (Aston Martin) 1:15.810 George RUSSELL (Mercedes) +0.463 Lance STROLL (Aston Martin) +0.654 Charles LECLERC (Ferrari) +0.746 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +0.921 Kevin MAGNUSSEN (Haas) +0.963 Lewis HAMILTON (Mercedes) +1.098 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +1.141 Alexander ALBON (Williams) +1.167 Sergio PEREZ (Red Bull) +1.231 Esteban OCON (Alpine) +1.607 Logan SARGEANT (Williams) +1.686 Carlos SAINZ (Ferrari) +1.912 Valtteri BOTTAS (Sauber) +2.007 Nico HULKENBERG (Haas) +2.093 Oscar PIASTRI (McLaren) +3.198 Guanyu ZHOU (Sauber) +3.277 Max VERSTAPPEN (Red Bull) +3.501 Pierre GASLY (Alpine) +4.979 Lando NORRIS (McLaren) +5.033

