Ferrari in sofferenza acuta nelle Libere del GP Olanda, Leclerc sconsolato: “Siamo lontani anni luce”
Una giornata di estrema sofferenza per le due Ferrari sul circuito di Zandvoort in vista del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Nelle due sessioni di libere, Hamilton e Leclerc sono rimasti lontani dai primi tempi che, come di consueto, sono stati egemonia delle due McLaren con Norris che si è preso entrambe le vittorie di giornata. Lewis Hamilton è finito in entrambe le uscite in testacoda, con Leclerc che già in FP1 aveva delineato la triste situazione in team radio: "Siamo lontani anni luce da dove dovremmo essere".
Norris domina le Libere, sue l'FP1 e l'FP2 a Zandvoort in Olanda
Si delinea anche in Olanda un weekend in salita per le Ferrari in netto ritardo rispetto alla McLaren che oltre a guidare la classifica generale ha confermato anche a Zandvoort ottime impressioni su un circuito dove nelle due Libere di giornata Lando Norris si è preso in entrambe le occasioni, il miglior tempo. Nelle FP1 davanti al proprio compagno, Oscar Piastri confermando di essere lui l'unica reale alternativa all'australiano, e nelle FP2 su un Alonso che ci ha provato finendo tra le due McLaren, in seconda posizione.
I testacoda di Hamilton e la delusione di Leclerc: "Perdiamo terreno ovunque"
Le Ferrari? Lewis Hamilton è finito in testacoda tutte e due le volte, con la Ferrari che non ha subito conseguenze in pista, evidenziando tutte le difficoltà che la Rossa da sempre ha sul tracciato olandese. Alla fine l'inglese ha chiuso la doppia sessione con qualche sensazione più positiva rispetto a Charles Leclerc che già in mattinata aveva delineato una giornata più che amara in un team radio eloquente. Lontanissimo da tempi competitivi, alla bandiera a scacchi delle FP1 Leclerc si ritrova mestamente 14esimo e sbotta: "Siamo lontani anni luce da dove dovremmo essere. Perdiamo terreno dalla McLaren ovunque!".
I tempi delle FP1 al GP Olanda
- Lando Norris McLaren 1:10.278
- Oscar Piastri McLaren +0.292
- Lance Stroll Aston Martin +0.501
- Fernando Alonso Aston Martin +0.563
- Alexander Albon Williams +0.893
- Max Verstappen Red Bull Racing – –
- George Russell Mercedes +1.108
- Carlos Sainz Williams +1.180
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.231
- Pierre Gasly Alpine +1.335
- Liam Lawson Racing Bulls +1.475
- Isack Hadjar Racing Bulls +1.494
- Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.597
- Charles Leclerc Ferrari +1.673
- ewis Hamilton Ferrari +1.682
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.848
- Esteban Ocon Haas F1 Team +1.866
- Franco Colapinto Alpine +1.998
- Oliver Bearman Haas F1 Team +2.286
- Kimi Antonelli Mercedes +3.997
I tempi delle FP2 del GP Olanda
- Lando Norris McLaren 1:09.890
- Fernando Alonso Aston Martin +0.087
- Oscar Piastri McLaren +0.089
- George Russell Mercedes +0.384
- Max Verstappen Red Bull Racing +0.588
- Lewis Hamilton Ferrari +0.848
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.905
- Charles Leclerc Ferrari +0.944
- Franco Colapinto Alpine +1.067
- Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.190
- Oliver Bearman Haas F1 Team +1.223
- Kimi Antonelli Mercedes +1.295
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.430
- Liam Lawson Racing Bulls +1.449
- Esteban Ocon Haas F1 Team +1.471
- Carlos Sainz Williams +1.792
- Alexander Albon Williams +1.866
- Lance Stroll Aston Martin +2.085
- Pierre Gasly Alpine +2.232
- Isack Hadjar Racing Bulls – –