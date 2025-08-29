Motori
Ferrari in sofferenza acuta nelle Libere del GP Olanda, Leclerc sconsolato: “Siamo lontani anni luce”

Altra giornata opaca per le due Ferrari sul circuito di Zandvoort in vista del GP d’OLanda di domenica pomeriggio. Le FP1 e Fp2 sono state dominate dalla McLaren di Norris. Hamilton è finito in testacoda in entrambe le sessioni, Leclerc si è lasciato andare in uno sconsolante team radio.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Una giornata di estrema sofferenza per le due Ferrari sul circuito di Zandvoort in vista del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Nelle due sessioni di libere, Hamilton e Leclerc sono rimasti lontani dai primi tempi che, come di consueto, sono stati egemonia delle due McLaren con Norris che si è preso entrambe le vittorie di giornata. Lewis Hamilton è finito in entrambe le uscite in testacoda, con Leclerc che già in FP1 aveva delineato la triste situazione in team radio: "Siamo lontani anni luce da dove dovremmo essere".

Norris domina le Libere, sue l'FP1 e l'FP2 a Zandvoort in Olanda

Si delinea anche in Olanda un weekend in salita per le Ferrari in netto ritardo rispetto alla McLaren che oltre a guidare la classifica generale ha confermato anche a Zandvoort ottime impressioni su un circuito dove nelle due Libere di giornata Lando Norris si è preso in entrambe le occasioni, il miglior tempo. Nelle FP1 davanti al proprio compagno, Oscar Piastri confermando di essere lui l'unica reale alternativa all'australiano, e nelle FP2 su un Alonso che ci ha provato finendo tra le due McLaren, in seconda posizione.

I testacoda di Hamilton e la delusione di Leclerc: "Perdiamo terreno ovunque"

Le Ferrari? Lewis Hamilton è finito in testacoda tutte e due le volte, con la Ferrari che non ha subito conseguenze in pista, evidenziando tutte le difficoltà che la Rossa da sempre ha sul tracciato olandese. Alla fine l'inglese ha chiuso la doppia sessione con qualche sensazione più positiva rispetto a Charles Leclerc che già in mattinata aveva delineato una giornata più che amara in un team radio eloquente. Lontanissimo da tempi competitivi, alla bandiera a scacchi delle FP1 Leclerc si ritrova mestamente 14esimo e sbotta: "Siamo lontani anni luce da dove dovremmo essere. Perdiamo terreno dalla McLaren ovunque!".

I tempi delle FP1 al GP Olanda

  1. Lando Norris McLaren 1:10.278
  2. Oscar Piastri McLaren +0.292
  3. Lance Stroll Aston Martin +0.501
  4. Fernando Alonso Aston Martin +0.563
  5. Alexander Albon Williams +0.893
  6. Max Verstappen Red Bull Racing – –
  7. George Russell Mercedes +1.108
  8. Carlos Sainz Williams  +1.180
  9. Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.231
  10. Pierre Gasly Alpine +1.335
  11. Liam Lawson Racing Bulls +1.475
  12. Isack Hadjar Racing Bulls +1.494
  13. Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.597
  14. Charles Leclerc Ferrari +1.673
  15. ewis Hamilton Ferrari +1.682
  16. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.848
  17. Esteban Ocon Haas F1 Team +1.866
  18. Franco Colapinto Alpine +1.998
  19. Oliver Bearman Haas F1 Team +2.286
  20. Kimi Antonelli Mercedes +3.997

I tempi delle FP2 del GP Olanda

  1. Lando Norris McLaren 1:09.890
  2. Fernando Alonso Aston Martin +0.087
  3. Oscar Piastri McLaren +0.089
  4. George Russell Mercedes +0.384
  5. Max Verstappen Red Bull Racing +0.588
  6. Lewis Hamilton Ferrari +0.848
  7. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.905
  8. Charles Leclerc Ferrari +0.944
  9. Franco Colapinto Alpine +1.067
  10. Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.190
  11. Oliver Bearman Haas F1 Team +1.223
  12. Kimi Antonelli Mercedes +1.295
  13. Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.430
  14. Liam Lawson Racing Bulls +1.449
  15. Esteban Ocon Haas F1 Team +1.471
  16. Carlos Sainz Williams +1.792
  17. Alexander Albon Williams +1.866
  18. Lance Stroll Aston Martin +2.085
  19. Pierre Gasly Alpine +2.232
  20. Isack Hadjar Racing Bulls – –
Motori
